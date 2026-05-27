Katy Perry, The Offspring y Molotov en la novena edición del festival que tiende puentes entre Madrid y América Latina

Rivas-Vaciamadrid, este julio, olerá a verano, a tamales y a punk californiano. El Festival Río Babel lleva nueve ediciones siendo la prueba de que Madrid puede tener su propio festival mestizo: uno donde The Offspring y Bomba Estéreo no solo comparten cartel sino que tienen exactamente el mismo sentido. La novena edición se celebra los días 3, 4 y 5 de julio de 2026 en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid con el lineup más ambicioso de su historia: Katy Perry, The Offspring, Molotov celebrando 30 años de carrera, Amaia en su único concierto en Madrid de 2026 presentando Si abro los ojos no es real, Bomba Estéreo, La M.O.D.A., Bandalos Chinos y más de 30 artistas que este año además coinciden con el cierre del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid el domingo. Pocos festivales pueden decir que su programación tiene dos razones de peso para existir a la vez.

Nueve años tendiendo el puente más musical entre España y América Latina

El Río Babel nació en 2017 en IFEMA con una idea que en el panorama festivalero español tenía un hueco claro: un festival explícitamente transatlántico, que pusiera en el mismo escenario lo mejor de la música en español —y en inglés, y en portugués— sin distinguir pasaportes ni géneros. Durante sus primeras ediciones en el recinto ferial de Madrid construyó una identidad sólida y un público fiel que creció año tras año.

En 2025, en su octava edición, el festival dio el salto al Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, un recinto al aire libre con capacidad para más de 34.000 personas, reconocido por su diseño en anfiteatro y una de las mejores conexiones de transporte público de cualquier festival de la comunidad. El resultado fue un éxito rotundo: más de 50.000 asistentes en dos jornadas confirmaron que el traslado era el movimiento acertado. La edición de 2026 es la segunda en este recinto, y llega con el cartel más ambicioso de la historia del festival. Los tres pilares que no han cambiado desde el primer año siguen intactos: la presencia sistemática de artistas latinoamericanos —desde Café Tacvba y Calle 13 hasta Mon Laferte, Natalia Lafourcade o Residente—, el compromiso con la diversidad y la inclusión que convierte el fin de semana del Orgullo en una de sus jornadas más especiales, y una propuesta que mezcla géneros sin complejos. Por el festival han pasado también Vetusta Morla, Love of Lesbian, Rozalén, Fuel Fandango, Macaco o Juanes.

El cartel de 2026: tres jornadas, tres universos, una sola línea editorial

El viernes 3 arranca con La M.O.D.A. y Amaia, el único concierto de la navarra en Madrid este año, junto a La Pegatina, Chambao, Ultraligera y Juventude. Es el día con el acento más marcadamente español del festival, el que mejor resume qué entiende Río Babel por «música en castellano»»»: ni uniformidad de estilo ni de generación, sino una misma lengua habitada de formas radicalmente distintas.

El sábado 4 es el más transatlántico y el más contundente. The Offspring llegan con su gira SUPERCHARGED y Molotov celebran tres décadas de carrera repasando himnos que siguen siendo tan incómodos y necesarios como el primer día. Eskorzo, Caramelos de Cianuro, Son Rompe Pera, Irepelusa, Oslo Ovnies, Chiquita Movida y Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad completan una jornada con la energía más alta del fin de semana.

El domingo 5 cierra en el marco del Orgullo LGTBIQ+ de Madrid con Katy Perry, Bomba Estéreo presentando Deja y La Casa Azul en modo celebración. Bandalos Chinos, Yami Safdie, YADAM, Iseo & Dodosound, Louta y Machaka completan una clausura que es, en sí misma, una declaración de principios sobre lo que el Río Babel quiere ser.

Tres días, más de 30 artistas: el cartel completo por días

Viernes 3 de julio

Amaia

Bandalos Chinos

Chambao

Juventude

La M.O.D.A.

La Pegatina

Ultraligera

Sábado 4 de julio

Alan Sutton y Las Criaturitas de la Ansiedad

Caramelos de Cianuro

Chiquita Movida

Eskorzo

Ilan Amores

Irepelusa

Molotov

Oslo Ovnies

Son Rompe Pera

The Offspring

Domingo 5 de julio — Cierre del Orgullo LGTBIQ+ Madrid

Bomba Estéreo

Iseo & Dodosound

Katy Perry

La Casa Azul

Louta

Machaka

YADAM

Yami Safdie

Entradas y cómo llegar al Auditorio Miguel Ríos

Las entradas están disponibles en festivalriobabel.com. El festival ofrece abonos de tres días y entradas de día. El recinto es el Auditorio Miguel Ríos (Paseo Alicia Alonso, s/n, Rivas-Vaciamadrid), adaptado para personas con movilidad reducida. La forma más cómoda de llegar es en metro: Línea 9, estación Rivas Futura (Zona B1). También hay autobuses interurbanos desde Madrid (líneas 336, 337, 312, 313 y 326) y el festival organiza lanzaderas de vuelta desde el recinto hasta Puerta de Atocha-Almudena Grandes al finalizar los conciertos. Para quienes lleguen en coche, hay aparcamiento gratuito por orden de llegada.

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