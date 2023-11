Se desvela el cartel completo del Road to Río Babel

The Interrupters, The Hives, Lagwagon, y Maid of Ace se suman a Green Day y conforman el cartel completo del Road To Río Babel. Recordemos que esto es un formato diferente a lo que es el festival Río Babel. De este todavía no se ha anunciado nada, pero esperamos que se celebre en la fechas a las que nos tienen acostumbrados.

A finales del mes de octubre, el festival anunciaba que Green Day actuará el 1 de junio en la Caja Mágica de Madrid, pero sin desvelar quiénes les acompañarían. La banda americana también visitará otros países europeos como Inglaterra, Irlanda o Italia.

Esta cita también contará con bandas emergentes como Emlan, quién ya actuó en el festival en 2022, y 30s40s50s, proyecto de Bely Basarte junto David Otero y Tato Latorre.

Green Day sacará su nuevo álbum el 19 de enero, y ya ha publicado en sus redes el tracklist que lo componen.

Quedan pocas entradas disponibles y las puedes encontrar en la SeeTickets.