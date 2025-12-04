Sonorama Ribera 2026: una edición histórica que lo apuesta todo por la música

El festival Sonorama Ribera regresa con fuerza para celebrar su 29ª edición entre el 5 y el 9 de agosto de 2026 en Aranda de Duero, y lo hace marcando un hito en su trayectoria: por primera vez, se han anunciado todos los artistas del cartel en un único comunicado. Tanto los escenarios urbanos —con la icónica Plaza del Trigo como epicentro— como el recinto principal estarán repletos de música, aunque la organización promete mantener su esencia con sorpresas de última hora.

El anuncio oficial tuvo lugar en el espacio Plaza Mahou del estadio Santiago Bernabéu, con la presencia de Javier Ajenjo, director del festival, y David Pejenaute, director de Vibra Mahou. El evento incluyó actuaciones en directo de Repion, Paul Alone y Oslo Ovnies, ofreciendo un adelanto del ambiente que se vivirá en agosto.

Con más de 150 bandas y artistas confirmados, Sonorama Ribera reafirma su posición como uno de los grandes referentes musicales en España. El cartel combina nombres consagrados como Leiva, Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters o La M.O.D.A., con propuestas emergentes y sonidos internacionales. También destacan artistas en plena efervescencia como Niña Polaca, Rusowsky, Vera Fauna o Maruja Limón, junto a nuevas voces urbanas como Dollar Selmouni, RVFV y Lapili, reflejando la diversidad estilística que caracteriza al festival.

Más allá de la música, la experiencia Sonorama se completa con la magia del propio pueblo: conciertos matinales, gastronomía local, actuaciones sorpresa y la atmósfera única que convierte a Aranda de Duero en el epicentro cultural del verano. La Plaza del Trigo volverá a ser escenario de momentos inolvidables.

Las entradas se pondrán a la venta el viernes 5 de diciembre a las 12:00 h: los bonos generales costarán 78 € + gastos y los VIP, 130 € + gastos. Además, habrá zona de acampada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras y un precio de 22 € + gastos para todos los días.

Con esta propuesta, Sonorama Ribera 2026 promete una edición memorable, celebrando la música en todas sus formas y consolidando su identidad basada en la cercanía, la emoción y el directo.