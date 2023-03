SXSW 2023: Un viaje al festival más grande del mundo

El SXSW vuelve a Austin. El festival más inabarcable del mundo se prepara para incendiar una vez más una ciudad que abraza cada año la cultura global más alternativa y al mismo tiempo las instalaciones y presentaciones de las empresas más punteras del mundo. Curioso contraste el que nos aguarda durante diez días en la capital texana.

South By Southwest en realidad son varios festivales en uno. Existe el SXSW Interactive donde decenas de grandes compañías crean experiencias únicas para enseñar al mundo sus novedades, no se trata únicamente de gigantes tecnológicos, también compañías de streaming, start ups emergentes y cualquier empresa con ganas de meter ruido. El motivo de tanto esfuerzo es que Austin es un escaparate único durante unos días, donde todo lo que es guay pasa aquí. El Interactive se inserta en el espacio-tiempo del festival de cine y televisión, donde veremos varios estrenos de cine mundiales y muchas sorpresas televisivas. Al mismo tiempo, tenemos un festival de comedia y un sinfín de discursos y conferencias. Este año los platos fuertes de este festival de conferencias serán el genial reencuentro entre Sam Raimi y Bruce Campbell, la visita de Robert Downey Jr. y la presencia de Priyanka Chopra, su padre y su marido Nick Jonas. Al margen de ellos, rutilantes nombres de todos los ámbitos charlarán con los asistentes del festival: El chef José Andrés, John Leguizamo, Eva Longoria, Kirsten Bell, el dueño de los Mavericks John Cuban, el mítico William Shatner, John Leguizamo, RZA de Wu-Tang Clan y el indispensable momentazo de unir a Ed Helms y Brian Baumgartner de The Office.

Y por último tenemos el festival de música. Para acceder a cada uno de ellos puedes comprar un pase para cada uno de ellos, comprar el pase Platinum que te da prioridad en todos ellos, comprar entradas para eventos o conciertos concretos o acceder a los eventos que son gratuitos. Cada pase te da prioridad para acceder a ese festival pero te permite un acceso secundario al resto siempre por detrás de los Platinum y de los propietarios del pase. No obstante, el SXSW es imposible de abarcar porque al margen de una agenda que abarca miles de eventos, existen eventos privados de networking o de mecenazgo, eventos no oficiales y sorpresas de última hora. Lo que hace que la mejor agenda sea no tener agenda. Además, el hecho de perderse en los baretos de Austin y descubrirte bandas de diferentes continentes y géneros es una de las bazas del SXSW. Aunque, vamos a intentar resumir toda esta locura de emociones, experiencias y talento desbocado que nos aguarda durante estos días en estos imprescindibles que no deberías perderte en caso de que visites el SXSW 2023.

España en el SXSW

The Spanish Wave

Un pedacito de España en pleno Austin. Tapas, birras, unas copitas y Noa, Gouljaboy, Rakky Ripper, Maestro Espada y los geniales Caballo Prieto Azabache. La tarde promete y cuando caiga la noche ruidos contagiosos de la otra ribera del océano harán temblar a Austin con un interesante y ecléctico muestreo de lo que te puedes encontrar en los barrios, calles y garitos patrios.

El mejor spinoff

New Order

El SXSW tiene estas cosas maravillas. Un festival enfocado a estrellas emergentes te planta un mito como New Order un ¡lunes!, un Blue Monday en toda regla. La banda de Manchester es sino el mejor uno de los mejores spinoffs de la historia de la música. Todo un ejemplo de como transformar la tristeza por la muerte de Ian Curtis en una trayectoria espectacular que enamora a melómanos, críticos y público desde hace cuatro décadas. Un encuentro con un mito de este calibre debe figurar en una posición de honor en los momentos más brillantes de este SXSW.

La chica de moda

Pink Pantheress

Os hablamos de ella en nuestro repaso del ACL. Eso fue antes de juntarse con Ice Spice, la sensación musical y de TikTok del momento, y crear el exitazo Boy’s a liar part 2. Cuando la descubrimos en Zilker Park nos cautivó por su voz, su ternura y su actitud despreocupada. Esperemos que no haya perdido esa frescura después de su repentino éxito. No lo parece. Llega a Austin sin meter mucho ruido pero con el encanto de las estrellas a punto de despegar para siempre.

La llamada de Asia

Taiwán Beats & Sounds from Japan

Todo buen melómano que llega al SXSW sabe que si quiere emociones fuertes, sonidos de otro mundo y un vistazo al futuro musical debe asomarse a los showcases asiáticos. Los dos sets más fascinantes son sin duda las noches dedicadas a Taiwán y a Japón. Este año nos obsequian con una variopinta selección del talento autóctono más radical. Desde Taiwán llegan Elephant Gym, poderosa y fascinante banda de rock, el jazzero 9m88 o el dream pop de Lücy, entre otras perlas locales. Por su parte, Japón nos sumergirá en su colorida escena underground con bandas como VivaOla, Yu-Ka, Wez Atlas o el místico Yayoi Daimon.

Joyas ocultas en el SXSW

Ric Wilson

Este rapero de Chicago está en boca de todos en Austin. Sin duda, su hip hop con toques jazz va a encajar en el paladar de una ciudad que le fascinan esas combinaciones de estilos con tan buen gusto. A pesar de tener solo 23 años, Ric ha vivido un sinfín de experiencias, lo que le ha llevado a contar historias con criterio y profundidad y a ser un activista. Una joya oculta que solo puedes encontrar en el SXSW.

Activismo bailón

Villano Antillano

Me baso en el activistmo de existir, decía Villano Antillano en una entrevista reciente. No puede tener más sentido. Desde mucho antes del rotundo éxito de su sesión con Bizarrap, esta puertorriqueña se ha tenido que enfrentar a la intolerancia y el odio por su condición de persona transgénero. Mucho que decir en sus letras y en sus bases cargadas de provocación y perreo para iluminar un SXSW diverso y abierto a todos y todas.

Bienvenido al futuro

Interactive Festival

Durante cinco días, cientos de eventos se disputan tu atención a base de tecnologías desconocidas, experiencias únicas, cócteles psicodélicos, canapés atómicos y copiosas fiestas. El Interactive Festival es una oda al ingenio humano y una visita al futuro. Este año nos encontraremos con experiencias inmersivas en VR en diversas instalaciones, el tenebroso y delicioso campamento Yellowjackets en honor a la serie de moda en Estados Unidos y un motel donde conocer los estrenos televisivos más rutilantes de Amazon Prime. Incluso Lush nos promete una sesión aromática con prestigiosos djs. Una sesión de lujo con whiskeys de Johnny Walker también nos estará aguardando. También asistiremos a una exposición que conmemora los 50 años de la cultura hip hop con imponentes graffitis, grandilocuentes MCs y deliciosos cócteles. Además de las sorpresas que el SXSW nos tenga preparadas nos daremos una vuelta por la coqueta Rainey Street y sus casitas convertidas en instalaciones de compañías como Paramount. Una delicia para entrar en el futuro a base de diversión.

La fiesta definitiva

Jam in the Van

Esta fiesta es una de las cosas más locas que hemos vivido. Un montón de bandas del underground americano, la mayoría de ellas de California, conciertos dentro de una furgoneta, fiestón y alcohol patrocinado fuera de ella. Una manera única de acercarse a la escena más minoritaria pero más fascinante de Estados Unidos. Jam in the Van se pasa diez días non stop en Austin antes de emprender su ruta hacia otro lugar de América. Una vida ambulante promocionando la música de la manera más salvajemente divertida.

La dosis necesaria de pop

Lemon Twigs

Esta gente de Long Island lleva desde el 2015 siendo uno de los últimos referentes de un pop psicodélico que parecía muerto hace no mucho pero que ha vivido un revival reciente, en parte por el talento de bandas como Lemon Twigs. Con apenas tres álbumes publicados de manera oficial más uno no oficial, su repertorio es un fascinante viaje al pop de sonidos más inspirados y adictivos. Una piscina de sonidos increíbles en la que nos sumergiremos sin dudarlo.

Un clásico del SXSW

Talib Kweli

Talib se ha convertido en un asiduo del SXSW. Nadie puede evitar volver una y otra vez a su rap donde se sublima y al mismo tiempo se resume la historia del género desde la perspectiva de su Brooklyn natal. El carisma de este rapero está fuera de dudas pero es el poder de sus beats y de sus rimas la que hacen que sea uno de los rostros indispensables en cada SXSW.

La embajada del mejor sonido

British Music Embassy

Como cada año, la embajada de la música británica es la mejor noticia del festival. 12 showcases donde se resume la nueva y boyante escena urbana británica, donde caben todos los estilos desde el pujante neo-soul al hip hop, pasando por el pop más melódico o el más macarra, punk de última generación y el rock más sólido. Bandas y artistas como Crawlers, ALASKAALASKA, English Teacher, The Orielles, Yazmin Lacey, Lemonade Shoelace, Kadeem Tyrell o Mandy Indiana izarán la Union Jack en Austin.

Encontrarse con los 60

Os Mutantes

La mítica banda brasileña es otra de las sorpresas inesperadas del SXSW. La banda que idolatraba Kurt Kobain ha tenido una gran influencia en la escena rock mundial. Desde los 60 han sabido plasmar como pocos esa esencia tropical y psicodélica que tuvo el rock sesentero. Una delicia sonora y una oportunidad única de escuchar la mítica A minha menina en directo.

Psicodelia en vena

The Zombies

Otro mito de los 60. Una década que musicalmente no se entendería sin su Time of the season o su She’s not there. Su psicodelia también influyó a infinitud de bandas posteriores y han mantenido hasta hoy un status merecido de leyenda. El concierto gratuito de los Zombies a la ribera del río Colorado promete ser mágico.

El evento definitorio

Billboard presents The Stage

Los Billboard se han montado un festival propio dentro del SXSW. La composición del cartel es sintomático de las tendencias actuales en Estados Unidos copadas por hip hop, ritmos latinos y EDM. Lil Yatchty, Armani White, Lola Brooke, Feid, Eladio Carrión, Kaskade y Deadmau5 formarán parte durante tres días del evento más multitudinario, y menos SXSW, del SXSW.

El regreso del Punk

Enola Gay

Esta banda punk de Belfast ha demostrado el auge del género en los últimos años en las islas británicas. Con apenas una decena de bolos y un puñado de singles, Enola Gay comenzó a ser considerado un fenómeno en el underground anterior al COVID. Después de los confinamientos volvieron más fuertes y con más ganas de liarla parda en lugares como Austin, donde les esperamos listos para unos pogos salvajes.

Sonidos de sinte en la noche

Tangerine Dream

El SXSW ha sido justo en reconocer la labor de Tangerine Dream a la hora de hacer evolucionar la Electrónica en los 80. La inclusión de la banda alemana nos devuelve a aquellos juegos imposibles con sintes que se hicieron con tanta imaginación y talento que nos han legado ritmos y temas que aún hoy son actuales y sobre todo influyentes. Soñemos con Tangerine Dream una noche más.

Los ruidos de la calle

BOSÉ X NME C23

La revista NME y la marca de altavoces de alta gama Bosé se han unido para traernos un interesante set donde nos veremos las caras con un repertorio de música urbana que incluye a pepinazos como JVKE, Michelle, Flo Milli, 070 Shake o Jockstrap. La ocasión servirá para promocionar C23, un mixtape que promete ser un referente de lo que se va a cocer en la calle durante 2023.

El cine que viene

Festival de Cine y TV

El cine y la televisión también tienen su propio y prestigioso festival. En Austin se presentarán auténticos aspirantes a taquillazos como Evil Dead Rise, el reboot del clásico de Raimi, la película de Prime The Swarn, la esperadísima Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Flamin’ Hot que contará con Eva Longoria como directora, Tetris, una producción de Apple TV sobre la historia tras el mítico juego o la fascinante Americana son alguna de las películas más esperadas por los cinéfilos en Texas.

No te pierdas nada de los que suceda en SXSW en nuetras redes sociales y en la web de Crazyminds. ¡Nos vemos en Austin!