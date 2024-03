SXSW 24: El festival de festivales regresa este viernes a Austin con un gigantesco e inolvidable cartel

Un año más nos encontramos ante el reto de condensar en un artículo las millones de imágenes, experiencias y sonidos que nos ofrece una nueva edición del SXSW. El festival más grande del mundo regresa a Austin con un cartel espectacular pero con la misma esencia de siempre: cuatro festivales en uno con headliners que suelen ser eclipsados por el talento emergente.

Nos esperan 10 días donde nos encontraremos con los músicos, emprendedores, cineastas, actrices y el talento que mueve el mundo sin salir de una ciudad como la capital texana. Y una filosofía de vida: el underground y la vanguardia al poder. Bienvenidos al majestuoso South By Southwest.

Así sonará el SXSW 24

Este año, el festival texano honra a los geniales Black Keys, quienes nos ofrecerán dos conciertos apoteósicos, una conferencia donde conocerles en profundidad y la presentación de su documental, que participará en el festival de cine. Una gran oportunidad para rendir tributo a una de las bandas que han sido claves en la renovación del rock de las dos últimas décadas.

El cartel de un festival con más de 2000 conciertos suele ser rico en matices y en el caso de SXSW se suele decir que estamos ante el único festival sin cabezas de cartel pero los tiene. Vaya sí los tiene. Además de con los Black Keys, Austin se reencuentra con Bootsy Collins, el ex Parliament y figura clave del funk más desenfadado nos obsequiará con un par de conciertos que prometen revivir el espíritu perdido del género.

En los últimos años hemos visto como grandes medios como Billboard o Rolling Stone han impuesto un nuevo formato más estelar en el SXSW. Este año no podía ser menos y Billboard ha subido la apuesta con nombres como PARTYNEXTDOOR, Illenium o Cristian Nodal.

Rolling Stone no se ha quedado atrás con un mini festival con nombres como Peso Pluma, Yung Miko, Lola Brooke, Chase Shakur, Flo Milli o Flyana Boss. Al margen de estos rimbonantes nombres, otras bandas consolidadas como Mogwai, Desire o X Ambassadors formarán parte de la categoría menos SXSW del SXSW.

El auténtico SXSW

El SXSW más genuino es aquel en el que te pierdes por las decenas de garitos con conciertos oficiales del festival y te encuentras lo inesperado: bandas desconocidas, música exótica de países recónditos o estrellas en lanzadera hacia la fama y el éxito.

Los marroquíes Meteor Airlines cumplen con todas esas virtudes que conviven en este festival. Por su parte, sonidos tan poderosos como el punk de Nueva Jersey de Ho99o9 o el rock de Provoker, Hot Garbage o Calep de Casper abrirán nuevas vías musicales ante nuestros atónitos ojos.

El SXSW siempre brinda una oportunidad única de encontrarte con una selecta representación del nuevo pop inglés. Este año la British Music Embassy de la poderosa BBC embarca rumbo a su resplandeciente sede de Austin con nombres tan interesantes como Enola Gay, Divorce, Viji, HotWax, Ash, Bleach Lab, Dream Nails, Friedberg, Currl o Angélica García.

Otro rincón del mundo que nos regala un viaje a sus lugares sonoros más inhóspitos y fascinantes es Japón. Al margen de dos de nuestros grandes descubrimientos del año pasado que repiten en el presente como la diva rap Yaiyo Daimon y la inclasificable CHAMELEON LIME WHOOPIEPIE, el país nipón nos acerca el deslumbrante pop de BackDrop Cincerella, Chiaki Mayumura y Tokyo Syoki Syodo, el Neo Soul de Halley, la psicodelia molona de Gliiico o la electrónica de Kikuo.

Otros artistas destacables como Neon Waltz, Karin Ann, Cactus Lee, Minimal Schlager, Bodine, Orion, Chaii, Audrey Nuna, Pheelz, Tameca Jones, Bodega, La Gallo 3:20 o la magnética Aïsha Devi harán que nos falten horas y piernas para no perder detalle de las experiencias que nos aguardan en Austin.

España en el South By Southwest

Como en cada South By Southwest la presencia española en el festival siempre mete ruido aunque sea minoritaria. Este año, disfrutaremos de una de las bandas españolas más veteranas en Austin. A base de no faltar casi ningún año y con un estilo garagero que emparenta con los gustos de la ciudad, las Hinds se han convertido en estrellas de culto en el SXSW. A su lado Airu, Izaro, Los Premios, Marem Ladson y Yo Diablo completarán nuestra representación que contrará con un showcase especial el 13 de marzo organizado por The Spanish Wave.

En el festival de cine se presentarán tres películas españolas. La que más expectación ha levantado es My Sextortion Diary, de la catalana Patricia Franquesa.

Este trepidante documental nos adentra en los peligros de internet y en el concepto de la sextorsión. Por su parte, Mamífera de Liliana Torres nos acerca a los temores y esperanzas de una mujer de 40 años que espera su primer hijo en una tierna mirada al embarazo tardío y a la maternidad en general.

Por último, Apotetemnofilia es una de las obras más interesantes del festival dentro del género de terror y está dirigida por el joven y talentoso Jano Pita. Analizaremos más en profundidad el festival de cine del SXSW en otro artículo para que no pierdas detalle de nada de lo que sucede en él.

El SXSW que veremos

Al margen de las producciones españoles, este año hablaremos y mucho de los estrenos mundiales de The Fall Guy de David Leith donde podremos ver brillar a Ryan Gosling y Emily Blunt en este remake de una serie legendaria de los 80.

También estaremos pendientes de Civil War, la megaproducción catastrofista de A24 con el gran Alex Garland a los mandos y Kirsten Dunst y Wagner Moura como protagonistas. Otras grandes estrellas que se pasearán por Austin para el estreno mundial de sus nuevas propuestas serán Anne Hathaway con la comedia romántica The best of you, Sidney Sweeney con Inmaculade, Jake Gyllenhaal con su cinta de acción Road House y los propios Black Keys con su documental.

Tras el brillo de los taquillazos más esperados nos encontramos con películas tan interesantes como Babes, Y2K, Música, Black Sea, An army of women, We were dangerous, The In Between y la dominicana Bionico’s Bachata.

Entre las series, la propuesta más fascinante de este SXSW es el estreno de lo último de los productores de Juego de tronos, la esperada 3 body problem de Netflix.

También nos encontraremos con nuevas series que pronto llegarán a las pantallas como Black Twitter o Ren Faire, así como el estreno de la temporada 3 de Hacks, la nueva Star Trek: Discovery y Magic City: An American Fantasy. Todo un mundo audiovisual que se complementa con una selección de cortos, documentales, cine inmersivo y vídeo clips de vanguardia única en el mundo.



Interactive, el festival que te adentra en el futuro

Como cada año Interactive, uno de los festivales dentro del festival, nos adentra en el futuro de la tecnología, la innovación, la publicidad o el cine. Este año grandes marcas como Paramount, Porsche, Audible, Amazon Prime, Delta, Lacroix, Netflix o Dell presentarán sus novedades en instalaciones interactivas y experiencias trufadas de cócteles, platos rimbonbantes y actividades únicas.

Otro tipo de las emociones interactivas harán las delicias de los más cinéfilos con una experiencia envolvente que nos sumergirá en el terrorífico universo de La Profecía para así celebrar el lanzamiento de su precuela, The First Omen.

Como ya hemos hablado uno de los eventos televisivos más esperados en Austin es el estreno de la serie 3 Body Problem. Para celebrar esta expectación, Netflix eleva la apuesta con una instalación para los amantes de la serie que promete ser intensa e inolvidable.

La voz del SXSW

Durante el festival se producen cientos de encuentros, keynotes y charlas informales con alguna de las personas que mueven el mundo. Este año nos encontraremos con personajes tan fascinantes como Meghan Markle, duquesa de Sussex y Brooke Shields, quienes charlarán sobre el papel de la mujer en el cine. Selena Gómez hablará con nosotros sobre la importancia de la salud mental mientras Jane Fonda recordará sus años de activismo y reivindicará la necesidad de luchar por un mundo mejor.

Los Black Keys profundizarán en las andanzas de su carrera vistas bajo el prisma del documental que estrenarán en el festival y Elijah Wood se dejará caer para presentarnos su podcast compartido con Daniel Noah.

También podremos descubrir las curiosidades del rodaje de Inmaculate con su protagonista, Sidney Sweeney y los de la esperada Civil War con la presencia de su director Alex Garland y el elenco de la película encabezada por Kirsten Dunst y Wagner Moura. Además podremos conocer en persona al mito de la NBA Dwayne Wade que nos hablará de otras facetas desconocidas de los deportistas de élite y al siempre interesante Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks. Y para finalizar, un aderezo especial con el chef José Andrés y su proyecto World Kitchen.

Un año más te contaremos en persona lo más destacado de lo que suceda en Austin. No te pierdas nada del festival más grande del mundo a través de nuestra web y redes sociales. ¡Bienvenido al SXSW!