Letras de canciones: Rosalía – «Berghain»

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor se unen en Berghain, el primer adelanto del esperado álbum LUX (2025) de ROSALÍA. Esta colaboración marca un giro estético hacia lo espiritual, lo orquestal y lo introspectivo, con la participación de la London Symphony Orchestra y una producción que mezcla lo divino y lo profano. El título hace referencia al mítico club berlinés, símbolo de la cultura electrónica, y funciona como metáfora de un espacio ritual donde la música se convierte en experiencia trascendental. Berghain es una pieza multilingüe que transita entre el alemán, el español y el inglés, con versos que exploran la identidad, la entrega emocional y la intervención divina.

Letra de Rosalía – Berghain

Estribillo

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Verso 1 – ROSALÍA

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

Wie ein Blei-Teddybär

Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

Deshalb ist mein Herz so schwer

Estribillo

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Verso 2 – ROSALÍA

Yo sé muy bien lo que soy

Ternura pa’l café

Solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

Sé desaparecer

Cuando tú vienes es cuando me voy

Estribillo – Björk

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut (This is divine intervention)

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Puente – Björk

The only way to save us is through divine intervention

The only way I will be saved (Is through) divine intervention

Outro – Yves Tumor

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you, till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me