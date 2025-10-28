Letras de canciones: Rosalía – «Berghain»

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor se unen en Berghain, el primer adelanto del esperado álbum LUX (2025) de ROSALÍA. Esta colaboración marca un giro estético hacia lo espiritual, lo orquestal y lo introspectivo, con la participación de la London Symphony Orchestra y una producción que mezcla lo divino y lo profano. El título hace referencia al mítico club berlinés, símbolo de la cultura electrónica, y funciona como metáfora de un espacio ritual donde la música se convierte en experiencia trascendental. Berghain es una pieza multilingüe que transita entre el alemán, el español y el inglés, con versos que exploran la identidad, la entrega emocional y la intervención divina.
Letra de Rosalía – Berghain
Estribillo
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Verso 1 – ROSALÍA
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
Wie ein Blei-Teddybär
Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
Deshalb ist mein Herz so schwer
Estribillo
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Verso 2 – ROSALÍA
Yo sé muy bien lo que soy
Ternura pa’l café
Solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
Sé desaparecer
Cuando tú vienes es cuando me voy
Estribillo – Björk
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut (This is divine intervention)
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Puente – Björk
The only way to save us is through divine intervention
The only way I will be saved (Is through) divine intervention
Outro – Yves Tumor
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Love me
Till you, till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me