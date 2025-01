La rapera de New Jersey 070 Shake presenta su tercer álbum de estudio. Un viaje que comparte en un tiempo justo y perfecto: 39 minutos. Petrichor (2024), que se publicó el 15 de noviembre, llama la atención por su lado oscuro y sus letras sobre el amor. Desde que publica elepés, 070 Shake lo ha hecho de manera periódica cada 2 años, y aunque este iba a ver la luz en el verano del 2023, como ya lo anunció en el Coachella del año pasado, se ha retrasado más de un año. Aun así, se agradece el retraso si es para traernos algo tan bueno como coherente como lo es este disco.

Quizás estos 2 años le han servido de reflexión, y es que 070 Shake colaboró en 2022 con RAYE para la canción Escapism., y con ella, consiguió llevar a la artista británica hasta lo más alto, desde éxitos de TikTok pasando por la lista de Billboard, hasta hacerse con los BRIT Awards. Fue una canción que sin predecirlo fue un éxito absoluto. Y aunque este single ha destacado más a RAYE que a 070 Shake, no nos olvidemos de que Danielle Balbuena ya llevaba muchos años en el mundo musical y su público la recuerda más por otras canciones y otros hitos en su tan respetada carrera.

Ella publica sus canciones desde 2015 en la plataforma de SoundCloud, y es que apenas un año después consiguió llamar la atención de G.O.O.D. Music, sello fundado por Kanye West. Y fue con él con el que colaboró en las 2 canciones que cierran en el disco ye (2018); Ghost Town y Violent Crimes, donde la rapera pone su característica voz que mezcla lo emotivo, la crudeza y el poder consiguiendo elevar cualquier pista musical. Podríamos definir su voz como algo rasgado que se canta y se habla en una mezcla para interpretarlo y llegarnos a todos. Puede dar una sensación bastante hipnótica.

En la portada de este último disco encontramos una imagen de una oreja y una nariz sin crear una cara coherente, que especialmente este año nos hace recordar al final de la película La Sustancia. Si ya la has visto puedes entenderlo. Este LP está compuesto por ella misma y Sarah Arons, conocida por el trabajo lírico con otras estrellas de pop comercial. Hablo de artistas como John Legend, Tate McRae o Justin Timberlake. Dato que llama la atención por lo que se pueda alejar de la imagen que en anteriores ocasiones ha dado Shake por no relacionarse por esa parte pop tan mainstream. Eso sí, para la producción encontramos a Dave Hamelin (productor más afín al rock indie) y Johan Lenox (más asociado a las producciones electrónicas).

Tenemos que mencionar el símil sonoro que puede mantener por su línea con Modus Vivendi (2020), su álbum debut. Pero quizás también se puede comparar con el disco más llamativo de ese año, After Hours (2020), de The Weeknd. Y por este sonido tan rockero metálico gracias a las guitarras eléctricas podríamos hilarlo con uno de los ídolos que abarca estas características: Yves Tumor. Y también comparte las características en esta voz tan procesada con Yung Beef. Y si agregamos la programación de la guitarra podríamos compararlo especialmente con la canción en la que el granadino dedica a Rosalía en Adromicfms 4 (2018). O por el enfado que Maria Arnal i Marcel Bagés descargaban en canciones como No he desitjat mai cap cos com el teu.

El piano está presente en la introducción del disco, Sin, es esta balada que transiciona perfectamente a Elephant. Y es que ella se presenta en la relación como “el elefante” por lo que puede recordar con su buena memoria. Y es que este disco habla de relaciones de amor, la cual podemos ver de la manera más explícita en el videoclip Winter Baby / New Jersey Blues, donde 070 Shake aprovecha para presentarnos (aunque ya la conociésemos) a Lily-Rose Depp, con la que mantiene una relación desde el año pasado (probablemente fue la causa del retraso del disco). Se les ve felices en esta burbuja de amor para enseñarnos el lado más personal. Una bonita canción donde se unen 2 temas y 2 géneros tan estadounidenses como el Surf Rock y el Blues.

Petrichor no tiene una traducción tan directa al español, pero es el olor a tierra mojada que deja la lluvia. Es gracioso utilizar una palabra que refleja el olor cuando estamos tratando otro sentido como lo es el oído. Y tampoco hemos podido oler que a mitad del disco se esconda Song to the Siren, una versión de Tim Buckley que interpreta junto a Courtney Love. Esta canción nos habla sobre lo engañoso que es enamorarse de una sirena por el fuerte amor y deseo que atraen, pero lo destructivo que se esconde detrás. Otras estrellas musicales ya han versionado esta canción compuesta en 1970, tales como Elizabeth Fraser (Cocteau Twins) y Sinéad O’Connor.

La parte divertida y más electrónica donde la autora deja de lado lo acústico se encuentra en What’s Wrong With Me. Una canción muy percusiva que termina con un coro de iglesia. Un tema donde hace autocrítica. Que, por su letra, podría ser un resumen de este disco que habla tanto del dolor como la belleza en su coexistencia.

Y es que este es un álbum muy complejo en lo sonoro, que se podría decir que suena a algo épico desde el principio. Y que, además, mezcla referencias de sonidos que llenan y han llenado estadios como los temas a piano de Queen o los versos rapeados a gritos y con euforia de Travis Scott. Y es que estas diferentes referencias pueden convivir buenamente en discos como estes y en temas universales como el amor, gracias a su composición, y con sonidos tan perfectamente universales como el rock o la electrónica producidos con la mente de 070 Shake y con sus acompañantes de estudio y composición.

