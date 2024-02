«1987» el single que Diamante anuncia para su próximo álbum

«Te seguiré en la oscuridad Seré la sombra que se arrastra por cada parte de ti. Nunca estarás solo. Soy el rostro que ves en tu propio reflejo. El espejo nunca miente (…) Estás atrapado conmigo hasta el final. Me estoy metiendo en tus huesos. Y dondequiera que vayas, sabes que siempre estarás perseguido»

Diamante Azzura

Siempre he tenido debilidad por las rockeras guapas, de potente voz y calidad lírica extrema, como lo son Taylor Momsen (The Pretty Reckless), Dorothy Martin (Dorothy), Danyell Souza (Dead Posey), Debbie Harry (Blondie), Joan Marie Larkin (Joan Jett), entre otras. Diamante Azzura Bovelli, más conocida como Diamante a secas, es una compositora estadounidense de ascendencia mexicana e italiana que está arrasando el mercado desde hace un tiempo. Los miembros de la banda que la acompañan son Bryan de León (guitarras, teclados), Max D’Anda (batería), Waylon Recto (guitarra) y Zach Bilson (bajo)

Su voz y banda son pura potencia, máxima energía elevada al cubo. Combina melodías contagiosas, riffs de guitarra contundentes junto a coros e himnos que se agarran como las ventosas de un pulpo gigante. Esta hecatombe sonora fusiona el espíritu rebelde y la energía desenfrenada del más puro hard rock moderno.

Su característica voz logra cambiar de registros fácilmente, desde conmovedores melodías y gritos apasionados hasta alcanzar los límites de la fragilidad y de la fuerza inquebrantable. Su excitante presencia en escena, así como su profundidad lírica, catapultan al público hacia un poderoso frenesí donde el empoderamiento, el dolor y la resiliencia chocan entre sí cristalizando un poderoso cénit de rock contemporáneo.

Su primer trabajo como cantante fue un sencillo titulado Haunted que se publicó en 2017. Su álbum debut Coming in Hot fue lanzado bajo el sello Better Noise Records en junio de 2018. En 2018, participó como voz invitada en la canción Hear Me Now de la banda metalera Bad Wolves (álbum Disobey), la cual alcanzó el número uno en la emisora radiofónica Active Rock.

Desde principios hasta mediados de 2019, Diamante realizó una gira en apoyo a Breaking Benjamin a fin de poder promocionar aún más su álbum. Desde entonces no ha parado. En mayo de 2021, Diamante publicó su segundo trabajo de estudio, American Dream, y durante 2021 y 2022 hizo varias apariciones en festivales y giras apoyando a Shinedown y a The Pretty Reckless. En octubre de 2022, lanzó un EP de versiones titulado The Diamond Covers. A finales de 2023, Diamante sacó a la luz su nuevo sencillo 1987 que es definido como un adelanto de su próximo tercer álbum de estudio y que próximamente verá la luz.

Os dejo pues con esta extraordinaria vocalista rockera a la espera de su ansiado álbum para 2024.

