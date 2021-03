2021 se escucha en lo-fi. Radiohead lo autoriza, Yorke lo borda y muchos más lo confirman

Que 2021 es un año de cambios creo que ya lo sabemos todos. Lo que no teníamos tan claro, al inicio del año, es cómo se iba a desenvolver la industria musical. Pero ahora, con el tercer mes del calendario llegando a su fin, las cosas se ven mas claras. Los artistas están trabajando en modo lo-fi… Y este artículo es la prueba.

El músico inglés, Thom Yorke, cantante y compositor principal de Radiohead, ha sido el encargado de la banda sonora del desfile de moda de la firma japonesa Jun Takahashi. Con algunos trabajos ya realizados en eventos similares, la última en 2016 para Rag&Bone con una canción propia llamada Coloured Candy, Yorke ha optado, para esta ocasión, por una variación de la canción de su propia banda Creep. Con una ralentización exquisita, basada en el enfoque lo-fi; un sonido pasado por agua, a la antigua. Una remezcla muy acertada para la ocasión, que te deja en un estado de relajación casi hipnótica; una prueba más de lo que anuncia el titular.

En el vídeo que os dejamos aquí abajo puedes escuchar la versión de Creep en lo-fi.

$MOKEBREAK EN LO-FI

La sombra del lo-fi sigue alargándose… Ahora le toca el turno al rap, a dos joyas que escalan muy rápido en las listas de hip-hop. Hablamos de los norteaméricanos Pink Siifu y Fly Anakin, dos estudiantes del gran J Dilla, que se unieron para crear un proyecto innovador con un álbum debut, Flysiifu´s (Lex Records 2020), que recibió muy buena crítica por parte de la prensa y al que etiquetaron como desenfadado, desinhibido, alegre…

Ahora nos presentan $mokebreak, un EP de 10 canciones en el que cuentan con varias colaboraciones de artistas de reconocido prestigio en el mundo del rap, como Chuck Stranger o B.Cool-Aid, entre otros.

En este nuevo EP, nos volvemos a encontrar con el enfoque lo-fi, degradando los sonidos para hacerlos imperfectos, la ralentización del tempo, el sonido rosa que impregna varias canciones, recordándonos a los antiguos cassettes o las imperfecciones del vinilo.

Y para que puedas corroborar estas palabras, el dúo estadounidense ha compartido un nuevo video para la canción número 7 de la tracklist de este nuevo EP, Tha Divide. En el video se les ve junto a ZeeloperZ, MAVI, y Koncept Jackson en 2 ambientes diferentes; en la calle repleta de nieve y en diferentes lugares de un supermercado y con una actitud muy positiva.

Compruébalo tú mismo en el videoclip que aparece debajo de estas líneas, y después sigue leyendo.

Más lo-fi

El término lo-fi abarca un amplio abanico de definiciones en la producción musical, teniendo una amplia gama de subgéneros con los que identificarse (chill out, chill wave, hypnagogic pop, etc), llegando a impregnar la cultura, la moda y la forma de socializarse, del momento. Tuvo su primera notoriedad en la década de los 80, con el auge de las grabaciones en casa y el lema punk “hazlo tú mismo”, siendo claro signo de reconocimiento del sonido en particular, aunque data de los años 50. A principio de los años 90, se le atribuye la nomenclatura de “estilo musical” y es aprobado por la crítica del momento.

Teniendo en cuenta las definiciones de lo-fi, este año (por la pandemia de Covid-19 que atravesamos) se cumplen todos lo términos que lo preservan, tales como “hazlo tú mismo” o grabarlo y producirlo en casa, bajando los costes del trabajo.

Nunatak, Cycle, Metronomy o Toro y Moi lo confirman

Este año,muchos artistas han apostado por el lo-fi. Nunatak ha versionado Mi Gran Virtud, en lo-fi; Cycle, con su guiño Goodbye, Robots; Metronomy, con su canción inédita Picking Up For You; Toro y Moi con la versión instrumental de Underneath The Pine. Y muchas más que escucharás a lo largo del año. La incógnita es hasta cuándo se quedará.