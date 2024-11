¿30 años de espera valieron la pena? The Farm lanza «Let The Music Take Control»

Después de tres décadas de silencio discográfico, The Farm ha anunciado su esperado regreso con el álbum Let The Music Take Control, que saldrá a la venta el 2 de mayo a través de Modern Sky. Este nuevo trabajo ha sido escrito y ejecutado por los cinco miembros originales de la banda de Liverpool, quienes alcanzaron la fama en la escena indie/dance con su aclamado debut Spartacus en 1991.

El primer adelanto de este álbum es el sencillo Forever & Ever, una canción eufórica que captura la esencia del sonido característico de The Farm, combinando indie y dance de manera magistral. La letra, interpretada por el vocalista Peter Hooton, aborda temas de amor y obsesión con un estribillo que promete convertirse en un himno para sus fans.

El guitarrista y tecladista Steve Grimes explicó que la inspiración para la canción surgió de escuchar algunas pistas de baile a 126 bpm, lo que les llevó a experimentar con ritmos y melodías que finalmente dieron forma a Forever & Ever. La producción del álbum estuvo a cargo de Mike Cave, conocido por su trabajo con The Charlatans y Bloc Party.

The Farm ha estado activo en la escena musical, realizando giras desde 2004 y participando en festivales como Glastonbury. Sin embargo, este nuevo álbum marca su regreso al estudio para un proyecto completo, algo que no hacían desde su tercer álbum en 19941.

Con Let The Music Take Control, The Farm no solo celebra su legado, sino que también demuestra que su música sigue siendo tan relevante y vibrante como siempre.

La trayectoria de The Farm: De Liverpool al estrellato indie

The Farm, banda originaria de Liverpool, se formó en 1983 y rápidamente se hizo un nombre en la escena musical con su mezcla única de rock alternativo y dance. Su álbum debut Spartacus (1991) alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido, impulsado por éxitos como Groovy Train y All Together Now, este último convertido en un himno de la cultura pop.

A pesar de su éxito inicial, la banda enfrentó desafíos con sus siguientes lanzamientos. Love See No Colour (1992) y Hullabaloo (1994) no lograron replicar el impacto de su debut. Sin embargo, The Farm continuó siendo una presencia constante en la escena musical, realizando giras y participando en festivales importantes.

En 2024, después de tres décadas sin lanzar un álbum de estudio, The Farm anunció su regreso con Let The Music Take Control, prometiendo una mezcla de nostalgia y frescura que captura la esencia de su sonido característico.

