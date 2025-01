4 Non Blondes se reúnen para un concierto histórico en Napa Valley

4 Non Blondes ha anunciado su primer concierto oficial en 30 años, que tendrá lugar en el festival BottleRock Napa Valley en mayo de 2025. La banda, conocida por su éxito What’s Up?, se separó en 1994 y desde entonces no ha realizado ninguna actuación en directo, excepto por una breve presentación en un concierto benéfico en Los Ángeles en 2014.

La noticia fue revelada el 13 de enero, cuando el festival BottleRock Napa Valley anunció su cartel para el evento de tres días. La vocalista Linda Perry explicó en una entrevista con Allison Hagendorf que, aunque no era el momento ideal, sentía que era lo correcto: «He estado poniendo esa energía porque quiero que 2025 sea mi año. Quiero adueñarme de este año porque siento que he estado plantando semillas por todas partes y estoy viendo crecer mis pequeños árboles».

Perry también mencionó que BottleRock les ofreció el concierto y que llamó a los otros miembros de la banda, quienes se mostraron entusiasmados con la idea. La banda se reunirá en San Francisco para ensayar y ver cómo se sienten tocando juntos nuevamente. Además, Perry reveló que la banda había grabado un segundo álbum en 1994 antes de su separación, pero decidió no profundizar en ese tema.

El regreso de 4 Non Blondes es un evento significativo para sus fans, quienes han esperado décadas para ver a la banda reunida en el escenario.

4 Non Blondes es una banda de rock alternativo formada en 1989 en San Francisco. La banda está compuesta por la vocalista Linda Perry, la guitarrista Shaunna Hall, la bajista Christa Hillhouse y la baterista Dawn Richardson. Su álbum debut, Bigger, Better, Faster, More!, lanzado en 1992, incluye su mayor éxito, What’s Up?, que se convirtió en un himno de los años 90.

A pesar de su éxito inicial, la banda se separó en 1994 debido a diferencias creativas y personales. Desde entonces, Linda Perry ha tenido una exitosa carrera como compositora y productora, trabajando con artistas como Christina Aguilera, Pink y Adele. La reunión de 4 Non Blondes en BottleRock Napa Valley es una oportunidad única para que los fans experimenten la magia de la banda en concierto una vez más.

