A Place to Bury Strangers (APTBS) – Synthesizer

A Place to Bury Strangers (APTBS) es una de esas bandas que antes de oirlas debes tomar aire pues de lo contrario pueden romperse tus esquemas de equilibrio. La banda neoyorquina desarrolla un noise rock de alto riesgo auditivo.

Compuesta por Oliver Ackermann (guitarra/vocales/bajo), Dion Lunadon y Lia Simone Braswell (bajo) y Sandra Fedowitz (batería), la banda se sumerge en las densas y turbulentas aguas del Wall of Sound bajo corte psicodélico, mezclando grandes dosis de schoegaze y space rock, ofreciendo un cóctel que revienta los tímpanos.

Su nuevo álbum Synthesizer (2024) es eso, una mezcla de ruido, mucha guitarra distorsionada, pedales fuzz y algo de sintetizadores, todo ello enmarañado en un desconcierto sónico que acababa por sacarte de quicio.

A nivel compositivo y sónico, las pistas son brillantes y originales, con altas diferencias entre ellas a fin de no convertir el plástico en un mar de planitud y tedio. Oliver Ackermann lo deja muy claro cuando habla sobre el nuevo trabajo de la banda:

«En una era en la que la creación musical es muy poco artesanal y mucho depende de la inteligencia artificial, lo importante es no poner un pie en una sala de ensayo o en un estudio casero para crear algo que parezca deliberadamente caótico, desordenado y humano. Synthesizer es un disco que celebra los sonidos espontáneos y naturales, el tipo de música que solo puede surgir de la colaboración y la comunidad»

Partiendo de estas premisas no cabe duda de que resultan muy interesantes los registros efectistas y guitarristicos que emergen como duros golpes desde álbum. Sin embargo, si bien es cierto que los bajos cobran mucha la fortaleza en los temas, la batería queda, en ocasiones, bajo alejada y ahogada, restándole contundencia. Las guitarras y los efectismos son un puro desplazamiento al abismo negro y delirante.

La voz no es destacable pero en cierta manera cumple su función teniendo en cuenta el estilo de la banda y lo que tratan de transmitir. De todo modos, resulta apagada, plana y encumbrada entre el atronador meollo de caos sónico.

Del álbum destacan las armonías de Disgut, You Got Me, Don’t Be Sorry, Have You Ever Been In Love, It´s To Much, Fear Of Transformation, probablemente las mejores del trabajo. También toman relevancia otros cortes como Bad Idea y Plastic Future, los cuales exponen una espiral poderosa llena de furia embriagante, abrasiva y salvajemente incisiva.

Para cerrar, solo decir que la gran masa sónica que ofrece la banda es arrolladora, una vorágine psicodélica repleta de guitarreos estridentes, tambores rehogados, electricidad de alto voltaje, locura cósmica y un gran “chute” de torbellinos emocionales. Las interpretaciones son subjetivas y cada cual tendrá las suyas.

A veces, el sonido de este álbum me recuerda a los viejos tiempos oscuros de The Cure, pero en otras ocasiones las pistas rozan la tempestiva sónica de Sonic Youth o de algunas bandas psicodélicas de lo 60 y 70, pero con menos recursos de sonido. No hay inventos, pero sea como sea, el ácido viaje al caos y al delirio están asegurados.