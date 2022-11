A punto de estrenarse un musical basado en el disco debut de Pavement

Si vas a estar en Nueva York los días 1 y 2 de diciembre, puedes dejarte llevar por «la majestuosidad y el misterio de Pavement, uno de los tesoros más singulares de la música rock, cobrando vida en el escenario del teatro para una breve e inolvidable parada».

¿Cómo? Gracias al musical basado en el álbum debut de los estadounidenses de 1992, Slanted And Enchanted, que bajo la dirección de Alex Ross Perry, se ha convertido en un musical que se interpretará en el Sheen Center de NY.

La obra contará con música de Pavement, así como arreglos de Keegan Dewitt y Dabney Morris y coreografía de Angela Trimbur. Estará protagonizada por Michael Esper (American Idiot), Zoe Lister-Jones (New Girl) y Kathryn Gallagher.

Si tuviésemos la oportunidad, no nos lo perderíamos.

Sobre Pavement

No hay consenso sobre Pavement y eso es lo mejor que les puede pasar, a ellos o a cualquier otro grupo. La falta de coincidencia a su alrededor implica, por ejemplo, que es imposible decidir cuál es su cumbre discográfica (¿y tú, a quién quieres más? ¿A Slanted & Enchanted o a Crooked Rain, Crooked Rain? ¿O acaso eres del EP Watery, Domestic?), así como su mejor canción (¿Gold Soundz? ¿Summer Babe? ¿Stereo? ¿Cut Your Hair? ¿Range Life? ¿Shady Lane/J vs. S?). Todas son crema. Y todas sonarán de nuevo en esta reunión exclusiva para Primavera Sound, que siempre será su casa. Es esta la segunda vez que la banda resucita porque su legado todavía no les deja desentenderse de la actualidad: sin ellos no tendríamos Parquet Courts o Car Seat Headrest, por ejemplo. Tampoco seríamos capaces de saber a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de indie americano. De hecho, ¿por qué lo llamamos indie cuando queremos decir Pavement?

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Pavement

Slanted and Enchanted (1992)

Crooked Rain, Crooked Rain (1994)

Wowee Zowee (1995)

Brighten the Corners (1997)

Terror Twilight (1999)

