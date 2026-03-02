A regresan con “Prang” y celebran dos décadas de silencio con el enérgico single “Hello Sunshine”

Dos décadas después, A vuelven a encender los amplificadores como si nunca se hubieran ido. La banda británica de alt‑rock anuncia su primer álbum en 20 años, Prang, acompañado de un single que entra directo con actitud despreocupada y guitarras al rojo vivo: “Hello Sunshine”. El tema, construido sobre un riff luminoso y un estribillo que juega con la repetición casi infantil, recupera el espíritu suelto y divertido de sus primeros años, una época en la que el grupo parecía moverse sin esfuerzo entre la irreverencia y la melodía irresistible.

El disco, que verá la luz el 22 de mayo a través de Cooking Vinyl, supone la continuación de Teen Dance Ordinance (2005), aquel trabajo que cerró una etapa antes de que la banda entrara en un largo paréntesis. Ahora, con Jason Perry de nuevo al frente de la producción, el grupo reivindica la imperfección como motor creativo. El vocalista lo resume con claridad al explicar que “hay una cierta desordenada naturalidad que deja que nuestra personalidad salga a flote, y ahí es donde ocurre la magia”. También subraya que no quiere que nadie escuche un disco de A y piense que ha sido un sufrimiento hacerlo: “La vida ya es bastante dura. Hacer música tiene que ser divertido”.

Prang promete un abanico sonoro amplio, desde texturas cercanas al country hasta arreglos inspirados en el góspel, siempre atravesado por letras que hablan de gratitud, salud mental, amistad y resiliencia. No es casual: Perry es embajador de la International Association for Suicide Prevention y reconoce que, tras la disolución temporal del grupo en 2005, necesitaban vivir, caer y levantarse para volver a tener algo que decir. “Este álbum es gratitud: por la amistad, por seguir haciendo música, por seguir vivos”, afirma.

El regreso no será solo discográfico. A volverán a los escenarios este año con fechas en Slam Dunk Festival, 2000Trees y una gira junto a The Darkness en diciembre, una oportunidad perfecta para reencontrarse con una banda que, pese a los silencios, nunca ha perdido su identidad.

A: Energía, humor y reinvención constante

Formados en Lowestoft en 1993, A se abrieron paso en la escena británica con una mezcla de alt‑rock, melodías contagiosas y un sentido del humor que los diferenciaba de sus contemporáneos. Tras sus primeros discos, alcanzaron su mayor reconocimiento con Hi‑Fi Serious (2002), que entró en el Top 20 británico y consolidó su reputación como banda de directo explosivo. Su siguiente trabajo, Teen Dance Ordinance (2005), llegó en un momento de desgaste interno que desembocó en una separación temporal. Desde entonces, han ofrecido conciertos puntuales, incluido su paso por el escenario principal del Download Pilot en 2021, pero no habían vuelto al estudio hasta ahora. Con Prang, la banda demuestra que la pausa no ha apagado su chispa, sino que la ha transformado en una madurez creativa que mantiene intacta su esencia.

