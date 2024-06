A$AP Rocky anuncia su regreso un nuevo disco titulado «Don’t Be Dumb»

Tras una espera de seis años, el icónico rapero A$AP Rocky ha anunciado su regreso al panorama musical con su nuevo álbum Don’t Be Dumb. La revelación se hizo durante su debut en la pasarela de la Semana de la Moda de París, donde no solo anunció el álbum y su fecha de lanzamiento, sino que también ofreció un adelanto de varias pistas del esperado proyecto.

Don’t Be Dumb está programado para ser lanzado el 30 de agosto, y ya está disponible para reserva en diferentes paquetes. Aunque la lista de canciones aún no se ha revelado, se espera que el álbum incluya colaboraciones de artistas de renombre como Tyler, The Creator, Metro Boomin, Madlib, Pharrell Williams, Swedish House Mafia, The Alchemist, Clams Casino y Mike Dean.

El álbum llega después de su trabajo de 2018, Testing, y desde entonces, A$AP Rocky ha lanzado varios sencillos independientes, incluyendo Babushka Boi, Same Problems? y recientemente colaboró en Gangsta de Free Nationals junto a Anderson .Paak.

En otras noticias relacionadas, el rapero informó a los fans en febrero que Rihanna estaba trabajando en su noveno álbum. Sin embargo, la cantante dijo a principios de este mes que está “empezando de nuevo” con el disco. Su último álbum fue Anti de 2016.