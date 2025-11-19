A$AP Rocky promete que «Don’t Be Dumb» verá la luz en 2025, aunque los retrasos siguen marcando su camino

El eterno misterio alrededor de Don’t Be Dumb, el esperado cuarto álbum de A$AP Rocky, suma un nuevo capítulo. El rapero de Harlem ha confirmado recientemente que el disco llegará este año, después de múltiples retrasos que comenzaron en 2024 y que han mantenido a sus seguidores en vilo. En una charla para Vanity Fair, Rocky reveló que el legendario compositor Danny Elfman ha participado en la producción, poniendo su talento en varias canciones del proyecto, lo que añade un giro inesperado y cinematográfico a su propuesta. La colaboración con Elfman, conocido por su trabajo con Tim Burton, sugiere que el álbum podría tener un aire más experimental y atmosférico que sus anteriores trabajos.

El disco, que en su ciclo promocional llegó a anunciar colaboraciones tan improbables como Morrissey, Busta Rhymes, Flavor Flav, Slick Rick y Fatman Scoop, se ha convertido en una especie de mito dentro del hip hop contemporáneo. Rocky, consciente de las expectativas, ha declarado que no volverá a dar fechas de lanzamiento, prefiriendo que la música hable por sí sola. Mientras tanto, ha seguido activo en otros frentes: ha sido padre junto a Rihanna, ha protagonizado películas como Highest 2 Lowest de Spike Lee, y ha reforzado su estatus como icono de moda, recibiendo incluso el Fashion Icon Award en los CFDA Fashion Awards.

La espera por Don’t Be Dumb recuerda a otros discos fantasma de la historia del rap, como el Detox de Dr. Dre. Sin embargo, Rocky insiste en que esta vez sí llegará, y lo hará con un sonido que mezcla su habitual eclecticismo con la impronta de Elfman. Si algo ha demostrado en su carrera es que sabe jugar con la expectativa y convertir cada retraso en un nuevo motivo de conversación. Lo cierto es que, tras siete años sin publicar un álbum desde Testing (2018), el regreso de Rocky es uno de los más esperados del momento.

De Harlem al estrellato: la carrera y discografía de A$AP Rocky

Rakim Mayers, conocido mundialmente como A$AP Rocky, nació en Harlem en 1988 y comenzó a ganar notoriedad en 2011 con su mixtape Live.Love.A$AP, un trabajo que lo posicionó como una de las voces más frescas del rap neoyorquino. Dos años más tarde lanzó su debut oficial, Long.Live.A$AP (2013), que incluía éxitos como Fashion Killa y Fkin’ Problems junto a Drake, 2 Chainz y Kendrick Lamar, consolidando su estilo entre lo experimental y lo mainstream. En 2015 llegó At.Long.Last.A$AP, un álbum más psicodélico y arriesgado, con temas como L$D y Everyday (con Rod Stewart, Miguel y Mark Ronson) que mostraban su capacidad para romper moldes. Su tercer disco, Testing (2018), profundizó en esa búsqueda de sonidos poco convencionales, con colaboraciones de Frank Ocean, Skepta y Kid Cudi, entre otros.

Más allá de los discos, Rocky ha construido una identidad artística que trasciende la música. Su papel como referente de moda lo ha llevado a colaborar con marcas de lujo y a convertirse en un icono cultural global. Además, su faceta como actor se ha reforzado en los últimos años, participando en producciones de Spike Lee y A24, lo que confirma su ambición de ser un “hombre renacentista” en palabras propias. Con una discografía breve pero influyente, Rocky ha demostrado que no necesita publicar constantemente para mantenerse relevante: cada lanzamiento suyo es un acontecimiento que redefine las fronteras del rap contemporáneo. Ahora, con Don’t Be Dumb en el horizonte, su legado está a punto de sumar un capítulo que podría ser tan disruptivo como sus anteriores trabajos.

