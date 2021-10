A$AP Rocky relanza su mixtape debut en plataformas de streaming por su 10º aniversario

Artista

A$AP Rocky

¿Por qué es noticia?

Para celebrar el décimo aniversario de su publicación, el mixtape debut de A$AP Rocky, LIVE.LOVE.A$AP, finalmente llegará a los servicios de streaming mañana viernes 29 de octubre.

Sobre esta reedición

Originalmente publicado en 2011, incluye algunos de los primeros éxitos del artista como Peso y Purple Swag, así como una nueva canción llamada Sandman, que ha sido producida por Kelvin Krash y Clams Casino.

Sin embargo, por otra parte, faltarán tres temas de la mixtape original: Keep It G, Kissin’ Pink y Out of This World.

Un video para anunciarlo oficialmente

