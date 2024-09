A$AP Rocky sorprende con «Tailor Swif» y su video excéntrico

A$AP Rocky ha lanzado el video de su nueva canción Tailor Swif, dirigido por Vania Heymann y Gal Muggia. Este video, filmado en Kiev, Ucrania, dos meses antes de la invasión rusa, presenta una serie de escenas surrealistas para acompañar a esta canción que se filtró en 2022, pero que hasta ahora no había sido lanzada oficialmente. En el video, Rocky rapea “I’m too swift, don’t tell Taylor ’bout this shit” mientras se desarrollan las escenas visuales.

Tailor Swif sigue al video de Highjack, que cuenta con la colaboración de Jessica Pratt y que también formará parte del próximo álbum de Rocky, Don’t Be Dumb. Aunque el álbum estaba programado para lanzarse el 30 de agostro, su lanzamiento se ha pospuesto hasta el otoño. Por ahora, sabemos que es muy probable que artistas como Tyler, the Creator, Pharrell Williams, Mike Dean, Hitkidd, Madlib y Metro Boomin aparezcan en el disco, en el que por cierto Tailor Swif no estará incluida, pero aún nos quedan unas semanas para descubrir la versión definitiva. Estaremos atentos…