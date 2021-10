Aaron y Bryce Dessner de The National anuncian la banda sonora de Cyrano

La banda sonora de la adaptación cinematográfica musical del drama heroico Cyrano de Bergerac, Cyrano, se lanzará el 10 de diciembre de 2021 de la mano de la discográfica Decca Records.

La película, dirigida por Joe Wright, tendrá la banda sonora en la que Aaron y Bryce Dessner de The National se han encargado de la composición de estas canciones con la ayuda de las letras de Matt Berninger y su esposa Carin Besser, coescritora de muchas letras de la banda. En la banda sonora, el actor Peter Dinklage se encargará de cantarlas puesto que será el protagonista, el mismo Cyrano de Bergerac. Las canciones son una parte integral del guion, aportando emoción y belleza a la trama del romance.

Como ya hemos mencionado, no será hasta el 10 de diciembre la fecha en la que podamos escuchar la banda sonora entera, pero hoy se ha lanzado un adelanto: Someone to Say. El álbum también contará con una nueva canción de The National, Somebody Desperate. Asimismo, la Orquesta Sinfónica de Londres y el pianista Vikingur Ólafsson también tendrán un papel muy importante en el álbum.

La banda sonora de Cyrano se lanzará en CD, LP y LP de color blanco y se podrá obtener aquí.

Más sobre The National

The National es una banda indie rock estadounidense formada en 1999 en Brooklyn por amigos originarios de Cincinnati. La banda está formada por Matt Berninger (voz), Aaron Dessner (guitarra, piano, teclados), Bryce Dessner (guitarra, piano, teclados), Scott Devendorf (bajo) y Bryan Devendorf (batería). Además de su larga trayectoria en la música, en 2018 obtuvieron su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa con Sleep Well Beast (4AD Ltd, 2017) y una nominación con el mismo disco para la categoría Mejor Presentación de Grabación. Anteriormente, en 2014, obtuvieron una nominación para la misma categoría pero para el disco Trouble Will Find Me (4AD Ltd, 2013).

Más sobre Cyrano

Cyrano de Bergerac, escrito en 1897 por el francés Edmon Rostan, trata sobre un hombre que nació con una nariz anómala que lo hace sentir diferente y hace que pierda la confianza en él mismo. Ambientada en el siglo XVII, la película de Joe Wright enfatizará y cambiará la gran nariz por la estatura del actor Peter Dinklage. Cyrano se enamora de Roxanne, y para evitar que vea su defecto, opta por enviarle cartas de amor mientras que ella se enamora a primera vista del apuesto Christian (Kelvin Harrison Jr). El guion está escrito por la esposa de Peter, Erica Schmidt, que lo hizo basándose en su musical de 2018. Tuvo su estreno mundial en la edición 48 del Festival de Cine de Telluride el 2 de septiembre de 2021. Se estrenará en los Estados Unidos el 31 de diciembre de 2021.

Escucha aquí el primer adelanto de esta banda sonora y mira el tráiler oficial.