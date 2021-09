ABBA vuelven con dos canciones y anuncian su primer disco desde 1981

Título del nuevo disco: Voyage

Artista: ABBA

Fecha de publicación: 5 de noviembre

Más datos: Estamos ante uno de los acontecimientos más importantes del año en el mundo de la música. Y es que este trabajo será el primer álbum nuevo de la banda desde 1981, cuando lanzaron The Visitors antes de separarse en 1982.

¿Habrá gira de reencuentro? No exactamente, pero sí que, el 27 de mayo de 2022, el cuarteto realizará el concierto ABBA Voyage en el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Los miembros originales, Benny Anderson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Björn Kristian Ulvaeus, no están exactamente presentes en Londres, sino que actuarán como versiones digitales de ellos mismos que han sido capturadas a través de técnicas de motion-capture.

¿Tenemos single de adelanto? De hecho tenemos dos: I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify así como a continuación.

Y ellos, ¿qué dicen sobre este reencuentro? En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, Björn Ulvaeus ha hablado sobre la reunión del grupo: “Sabíamos que teníamos esos vínculos, obviamente. Nos veíamos de vez en cuando, pero fue especialmente claro cuando estábamos en el estudio por primera vez juntos para hacer este disco, era algo muy extraño y maravilloso al mismo tiempo. Todo volvió rápidamente a ser como si hubiera sido ayer, fue una situación muy familiar y normal en la que estábamos de nuevo os cuatro. “Pues sí, estamos grabando de nuevo”, era como si hubiera sido el día anterior…. Miré a mi alrededor, miré a Agnetha a los ojos y a Frida y encontré el mismo tipo de sentimiento, la calidez, la amistad y los lazos que había entre nosotros y entonces de repente te das cuenta de que nadie en la tierra ha experimentado este tipo de relación que tenemos porque, pensándolo bien, es verdad que nadie más lo ha podido hacer. Lamentablemente, la gente muere o tampoco se mantienen los lazos de amistad durante toda la vida, pero nosotros sí. Estoy increíblemente feliz por ello“.

Sobre el nuevo disco, afirma que Voyage es la continuación de The Visitors: “Benny y yo escribíamos y grabábamos las canciones lo mejor que pudimos y resultó que hubo mucha gente a la que le gustó. Estamos haciendo lo mismo ahora, nos tapamos la nariz y buceamos ya que cualquier cosa puede suceder. No sabemos cómo se recibirá esto, solo sabemos que estamos tan orgullosos de ello como lo estábamos en los años 70. Esta es la continuación de “The Visitors”. Hay 40 años de diferencia, pero sigue siendo en gran medida el último álbum, si sabes a qué me refiero. No lo veo como algo independiente. También aportamos todo ese maravilloso bagaje que llevamos con nosotros a esta producción”.

Acerca del descanso de 40 años, añade: “Terminamos por razones creativas, porque sentimos que la energía se estaba agotando en el estudio, porque no nos divertimos tanto en el estudio como ahora. Por eso que dijimos, “Vamos a tomar un descanso”. Y nunca dijimos: “Esto es todo. Nos hemos separado y nunca nos volveremos a reunir”. Nunca dijimos eso. Entonces pensamos que íbamos a tomar un descanso y esa pausa ya ha terminado. Suena extraño“.

Y finalmente, sobre cómo será la nueva experiencia de su innovador directo: “Hemos estado divagando bastante, por decirlo de alguna manera La verdad es que es como: ¡Han pasado ya cuatro años y medio, pero finalmente lo tenemos!. Lo que me atrajo, personalmente, al principio, fue porque yo tengo una especie de curiosidad científica, tuve una visión de, “¿qué pasaría si yo, como en mi yo de 1979, pudiera dirigirme a cualquier audiencia y pudiera sentir esto sentado entre el público, mirándome a mí mismo haciendo eso? Y si creamos esto, ¿qué podemos hacer a continuación? ¿Siguiente?” Hay como una visión tras visión de cosas extrañas y maravillosas que puedes llegar a hacer. También saber que somos los primeros en hacerlo es un factor clave por el que nos atrajo tanto la idea.

Estamos ahora metidos en plena vanguardia, el directo es la nueva frontera del entretenimiento, todos esos avatares y la audiencia sin saber qué es qué y sin estar seguros de qué es cada elemento, ni de dónde comienza ni dónde termina la pantalla. Creo que será una experiencia de concierto maravillosa, algo que la gente nunca ha visto antes”.