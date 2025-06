AC/DC regresa a Australia con la gira «Power Up» tras una década de ausencia

Los legendarios AC/DC, íconos del rock australiano, han anunciado su primera gira por Australia en casi diez años, programada para noviembre y diciembre de 2025. La gira Power Up, que lleva el nombre de su álbum de 2020, promete llevar su característico sonido atronador a cinco estadios del país, con la banda de punk rock Amyl and the Sniffers como invitados especiales en todas las fechas.

Un regreso triunfal a casa

Tras el éxito de su gira europea en 2024, donde vendieron más de dos millones de entradas en 24 espectáculos, y una etapa norteamericana con 10 shows agotados, AC/DC regresa a su tierra natal con un espectáculo que combina clásicos como Highway to Hell, Back in Black y Thunderstruck con temas de Power Up, su decimoséptimo álbum que alcanzó el número 1 en las listas de Australia, Estados Unidos y Reino Unido. La formación actual incluye a Angus Young (guitarra principal), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo), quienes prometen un show explosivo con fuegos artificiales y cañones, fiel a la tradición de la banda.

La gira Power Up es una celebración de su legado y de la recuperación de Brian Johnson, quien retomó su rol tras problemas de audición en 2016.

Fechas confirmadas en Australia

La gira comenzará el 12 de noviembre en el Melbourne Cricket Ground, seguido por el Accor Stadium de Sídney el 21 de noviembre, el bp Adelaide Grand Final el 30 de noviembre, el Optus Stadium de Perth el 4 de diciembre y concluirá en el Suncorp Stadium de Brisbane el 14 de diciembre. Las entradas salieron a la venta el 26 de junio a través de Ticketek y Ticketmaster, con horarios escalonados por ciudad. Los fans han expresado entusiasmo, pero también críticas por los altos precios de las entradas.

Leyendas del rock australiano

Formada en Sídney en 1973 por los hermanos Angus y Malcolm Young, AC/DC es uno de los nombres más influyentes del rock mundial, con más de 200 millones de discos vendidos. Su discografía incluye clásicos como Highway to Hell (1979), Back in Black (1980) —el segundo álbum más vendido de la historia con 50 millones de copias— y For Those About to Rock We Salute You (1981). Tras la muerte de Bon Scott en 1980, Brian Johnson se unió, llevando a la banda a nuevas alturas. Incorporados al Rock and Roll Hall of Fame (2003) y el ARIA Hall of Fame (1988), AC/DC ha mantenido su esencia cruda y electrizante a lo largo de cinco décadas.

