Ace Frehley, el eterno Spaceman de Kiss, muere a los 74 años

El mundo del rock llora la pérdida de Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, quien falleció a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras sufrir una caída en su casa. Su familia confirmó que murió “pacíficamente rodeado de seres queridos”, tras semanas lidiando con problemas médicos que lo obligaron a cancelar sus fechas de gira en octubre. Conocido como el “Spaceman” por su icónico maquillaje plateado y su estilo galáctico, Frehley fue una figura esencial en los años iniciales de KISS, aportando riffs explosivos y una actitud rebelde que definió el sonido de la banda en los años 70.

Sus excompañeros Gene Simmons y Paul Stanley expresaron su pesar en un comunicado conjunto, calificándolo como “irremplazable” y parte fundamental del legado de KISS. En redes sociales, Simmons añadió que “nadie puede tocar el legado de Ace” y lamentó que no viviera lo suficiente para recibir el homenaje del Kennedy Center previsto para diciembre. Desde Pearl Jam, Mike McCready lo recordó como su inspiración para tocar guitarra, mientras que Maynard James Keenan de Tool compartió una foto de su infancia con el maquillaje de Frehley, evidenciando el impacto generacional del músico.

Medios como Rolling Stone y Consequence han destacado su influencia en el hard rock y el glam metal, así como su papel en la creación de himnos como Detroit Rock City, Love Gun y Rock And Roll All Nite. Aunque su relación con Simmons y Stanley fue tensa en varios momentos —marcada por acusaciones mutuas sobre control creativo y abuso de sustancias—, su contribución artística nunca estuvo en duda. El “Spaceman” deja tras de sí una constelación de riffs, solos memorables y una actitud que sigue inspirando a generaciones de guitarristas.

De Kiss a Frehley’s Comet: el viaje estelar de Ace Frehley

Nacido como Paul Daniel Frehley en Nueva York en 1951, Ace Frehley irrumpió en la escena musical al cofundar KISS en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Su estilo de guitarra, influenciado por el blues y el rock psicodélico, aportó una dimensión cruda y espacial al sonido de la banda. Fue autor o coautor de clásicos como Cold Gin, Shock Me y Parasite, además de contribuir con su voz en temas como Shock Me y Rocket Ride. Su imagen como “Spaceman” se convirtió en una de las más reconocibles del grupo, y su guitarra Gibson Les Paul adornada con luces y humo fue parte del espectáculo visual que definió a KISS.

Tras dejar la banda en 1982 por diferencias creativas y problemas personales, Frehley lanzó su carrera en solitario con el proyecto Frehley’s Comet, que debutó en 1987 con el álbum homónimo. Aunque no alcanzó el éxito comercial de KISS, el disco incluyó temas como Into the Night y Rock Soldiers, que mostraban su habilidad para combinar melodía y potencia. En 1989 publicó Trouble Walkin’, con colaboraciones de Peter Criss, y más adelante editó trabajos como Anomaly (2009), Space Invader (2014) y Spaceman (2018), reafirmando su identidad artística. Su último álbum, Origins Vol. 2 (2020), fue un tributo a sus influencias, con versiones de temas de Led Zeppelin, Deep Purple y The Beatles. Aunque no participó en la gira de despedida de KISS en 2022, su legado como guitarrista y pionero del rock teatral permanece intacto.

