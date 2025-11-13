Adele cambia el escenario por la gran pantalla en el nuevo proyecto de Tom Ford

La noticia ha sorprendido tanto al mundo del cine como al de la música: Adele debutará como actriz en la próxima película de Tom Ford, una adaptación de la novela Cry to Heaven de Anne Rice, publicada en 1982. El proyecto, actualmente en preproducción en Londres y Roma, comenzará a rodarse en enero de 2026 y tiene previsto su estreno en otoño del mismo año. La cantante británica compartirá elenco con nombres de peso como Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson y Colin Firth, en una historia ambientada en la Italia del siglo XVIII que explora las tensiones entre un noble veneciano y un cantante castrado calabrés en el mundo de la ópera.

El salto de Adele al cine no es menor: hablamos de una artista que ha construido una carrera monumental en la música y que ahora se atreve a explorar un terreno nuevo. La elección de Tom Ford como director también añade un matiz interesante. Tras el éxito de A Single Man (2009) y Nocturnal Animals (2016), Ford regresa con un proyecto que promete lujo visual y dramatismo, fiel a su estilo. Según reseñas históricas del libro, la música es un elemento omnipresente en la trama, lo que convierte a Adele en una elección casi natural para el papel.

La cantante se encuentra en un periodo de descanso tras cerrar su residencia de 100 conciertos en Las Vegas en noviembre de 2024 y una serie de diez shows en Múnich. Su último álbum, 30 (2021), consolidó su posición como una de las voces más influyentes de la última década, con temas como Easy on Me que dominaron las listas internacionales. La incursión en el cine llega en un momento en el que la artista parece buscar nuevos retos creativos, y todo apunta a que su debut será uno de los acontecimientos culturales más comentados de 2026.

Adele, una voz que redefinió la balada pop en el siglo XXI

La carrera de Adele es un ejemplo de cómo una voz puede convertirse en un fenómeno global. Desde su debut con 19 en 2008, la artista británica mostró una capacidad única para conectar con el público a través de baladas intensas y letras confesionales. Canciones como Chasing Pavements marcaron el inicio de una trayectoria que pronto se consolidaría con 21 (2011), un álbum que redefinió el pop contemporáneo gracias a himnos como Rolling in the Deep, Someone Like You y Set Fire to the Rain. Este disco no solo vendió millones de copias, sino que también le otorgó múltiples premios Grammy y un Oscar por Skyfall, el tema principal de la película de James Bond del mismo nombre.

Con 25 (2015), Adele volvió a demostrar su capacidad para dominar las listas globales. El single Hello se convirtió en un fenómeno viral y el álbum batió récords de ventas en su primera semana. Su cuarto trabajo, 30 (2021), fue descrito como su obra más personal, abordando temas de maternidad, divorcio y resiliencia emocional. La crítica destacó la madurez de su voz y la honestidad de sus letras, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación.

Más allá de los números, la discografía de Adele ha tenido un impacto cultural profundo: ha devuelto protagonismo a la balada en un mercado dominado por el pop electrónico y el hip hop, y ha demostrado que la vulnerabilidad puede ser una herramienta poderosa en la música. Su paso al cine, entonces, no es solo un nuevo capítulo en su carrera, sino también una extensión natural de su capacidad para narrar emociones humanas con intensidad y autenticidad.

