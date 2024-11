Adele terminará su serie de conciertos en Las Vegas después de dos años de actuaciones

Adele ha anunciado que su residencia en Las Vegas, Weekends With Adele, llegará a su fin este mes. La cantante de 30 ha confirmado que no tiene planes de continuar en el escenario indefinidamente y que su último show será el fin de semana antes de Acción de Gracias.

Durante un concierto reciente, Adele expresó su tristeza por el final de esta etapa, destacando que su vida ha mejorado significativamente desde que comenzó la residencia. También mencionó que no tiene planes de lanzar nueva música en el futuro cercano y que desea tomarse un largo descanso para dedicarse a otras actividades creativas y a su vida personal.

Además, Adele confirmó su compromiso con Rich Paul y compartió sus planes de tener otro hijo. Los precios de las entradas para su último concierto han aumentado considerablemente, reflejando la alta demanda de sus fans por verla antes de su pausa indefinida.

Adele es una de las artistas más influyentes y exitosas de la última década. Su carrera despegó con el lanzamiento de su álbum debut 19 en 2008, que incluyó éxitos como Chasing Pavements y Hometown Glory. Con su segundo álbum, 21 (2011), Adele alcanzó la fama mundial gracias a canciones icónicas como Rolling in the Deep y Someone Like You. Este álbum no solo rompió récords de ventas, sino que también le valió múltiples premios Grammy.

En 2015, Adele lanzó 25, un álbum que consolidó su estatus como superestrella global con temas como Hello y When We Were Young. Su más reciente trabajo, 30 (2021), ha sido aclamado por la crítica y el público, destacando canciones como Easy on Me y I Drink Wine.

A lo largo de su carrera, Adele ha sido reconocida por su poderosa voz y su capacidad para transmitir emociones profundas a través de sus letras. Ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, y ha vendido millones de discos en todo el mundo.

