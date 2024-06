Adiós a «Tommy»: El musical de The Who termina su ciclo en Broadway

El musical de The Who, Tommy, cerrará sus puertas en Broadway tras una carrera de cuatro meses. A pesar de un exitoso inicio fuera de Broadway, las ventas de entradas disminuyeron rápidamente al llegar a Nueva York y la última función se realizará el 21 de julio.

El espectáculo, que cuenta con música y letras de Pete Townshend, comenzó como un álbum conceptual en 1969 y debutó en Broadway en 1993. La producción actual, una versión reimaginada dirigida por Des McAnuff, ha recibido críticas mixtas y no ha logrado recuperar su presupuesto de 15.7 millones de dólares.

La clausura de Tommy refleja un problema más amplio en las ventas de entradas en Broadway, evidenciado también por el cierre del musical The Heart Of Rock And Roll basado en las canciones de Huey Lewis And The News. Sin embargo, producciones orientadas a la música como Stereophonic y la adaptación de Illinois de Sufjan Stevens están teniendo un mejor rendimiento. Tommy se prepara ahora para una gira nacional que comenzará en otoño de 2025 en Rhode Island.