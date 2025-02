Adiós a una leyenda: Marianne Faithfull fallece a los 78 años

La icónica cantante y actriz Marianne Faithfull ha fallecido a los 78 años en Londres, según ha confirmado su portavoz. Nacida en Hampstead en diciembre de 1946, Faithfull alcanzó la fama en los años 60 con éxitos como As Tears Go By, que llegó al top 10 del Reino Unido en 1964. Además de su carrera musical, fue conocida por su relación con Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, inspirando canciones como Wild Horses y You Can’t Always Get What You Want.

Tras una etapa de adicción a la heroína en los años 70, Faithfull resurgió con el álbum clásico Broken English. Mick Jagger la describió como «una amiga maravillosa, una cantante hermosa y una gran actriz», mientras que Keith Richards expresó su tristeza por su pérdida. Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, también rindió homenaje a Faithfull en redes sociales.

La carrera de Faithfull es un retrato notable de la era del rock and roll. Fue descubierta a los 16 años por el manager de los Rolling Stones y su versión de As Tears Go By se convirtió en un éxito internacional. A lo largo de los años, colaboró con artistas como David Bowie, Lou Reed, PJ Harvey y Nick Cave, quienes la consideraban una inspiración.

Faithfull también tuvo una destacada carrera como actriz, apareciendo en producciones teatrales y películas. Su penúltimo álbum, Negative Capability, fue una meditación sobre el envejecimiento, la soledad y el duelo. En 2009, recibió el World Lifetime Achievement Award y fue nombrada comandante de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia.

El fallecimiento de Marianne Faithfull marca el fin de una era, pero su legado musical y artístico perdurará a través de su importante rol en la historia de la música. Descanse en paz.