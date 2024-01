Adrianne Lenker anuncia nuevo álbum en solitario y comparte el sencillo «Sadness As A Gift»

La vocalista y guitarrista de Big Thief, Adrianne Lenker, ha anunciado su sexto álbum en solitario, Bright Future, que saldrá a la luz el 22 de marzo a través de 4AD. El disco, que incluye la grabación original de Vampire Empire, tema que estrenó con Big Thief el año pasado, ha sido descrito por la artista como “mágico”.

Lenker ha compartido también una nueva canción, Sadness As A Gift, que se inspira en el country y el folk. Además, ha contado que el álbum fue escrito con “algunas de mis personas favoritas” (Nick Hakim, Mat Davidson y Josefin Runsteen), y que lo grabaron en el estudio Double Infinity. “No tenía ni idea de cuál sería el resultado”, ha dicho. “Creo que lo que estas personas tienen en común es que son algunos de los mejores oyentes que conozco musicalmente”, ha continuado. “Tienen una presencia extrema”.

Lenker ha anunciado también una serie de fechas de gira por Europa, Reino Unido y Estados Unidos. Ojalá pronto podamos disfrutar de su música de nuevo en nuestro país. Mientras, os dejamos con el tracklist completo de este nuevo trabajo:

1. Real House

2. Sadness As A Gift

3. Fool

4. No Machine

5. Free Treasure

6. Vampire Empire

7. Evol

8. Candleflame

9. Already Lost

10. Cell Phone Says

11. Donut Seam

12. Ruined