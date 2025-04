Adrianne Lenker anuncia un monumental álbum en directo y estrena la inédita «Happiness»

La cantautora Adrianne Lenker, alma de Big Thief, ha desatado la emoción de sus seguidores con el anuncio de Live at Revolution Hall, un colosal álbum en directo que captura la magia de su gira 2024 en apoyo a Bright Future. Este lanzamiento, programado para el 24 de abril de 2025 bajo el sello 4AD, no es un simple disco en directo: con 43 pistas y 32 canciones, se presenta como un “documental sonoro” que inmortaliza tres noches en el icónico Revolution Hall. Disponible en digital y en una edición limitada de 500 copias en doble casete, promete ser un tesoro para los fans.

Junto al anuncio, Lenker ha compartido Happiness, una joya inédita que ya está disponible en plataformas digitales. Esta canción, una de las cinco nunca antes lanzadas en el álbum —junto a Oldest, Ripples, I Do Love You y No Limits—, destila la intimidad cruda y poética que define su obra. Live at Revolution Hall no solo incluye temas de Bright Future (2024), Songs and Instrumentals (2020) y Abysskiss (2018), sino también versiones en directo del repertorio de Big Thief, como Vampire Empire y Not a Lot, Just Forever.

Producido por Andrew Sarlo, colaborador habitual de Lenker y Big Thief, el álbum trasciende el formato tradicional al entretejer actuaciones en el escenario con momentos detrás de escena. Cuenta con la participación de artistas como Nick Hakim, Josefin Runsteen y Noah Lenker, hermano de la cantautora, añadiendo capas de calidez y colaboración.

El entusiasmo por Live at Revolution Hall se suma a las expectativas por los próximos conciertos de Big Thief en 2025, que incluyen paradas en Salt Lake City, el Hollywood Bowl de Los Ángeles (27 de septiembre) y el Forest Hills Stadium de Nueva York (25 de octubre).

Live at Revolution Hall no es solo un álbum; es una invitación a sumergirse en el universo de Adrianne Lenker, donde la vulnerabilidad y la amistad resuenan en cada nota. Escucha Happiness y prepárate para este viaje sonoro que promete dejar huella.

Adrianne Lenker: La voz poética detrás de Big Thief y una carrera solista luminosa

Adrianne Lenker, nacida el 9 de julio de 1991 en Indianápolis, es una de las cantautoras más influyentes de su generación, conocida por su trabajo como vocalista y guitarrista de Big Thief y su evocadora carrera solista. Criada en una familia itinerante, Lenker comenzó a escribir canciones a los 8 años, moldeando un estilo que fusiona folk, indie y rock con una vulnerabilidad cruda. Su trayectoria, marcada por letras introspectivas y melodías etéreas, la ha consolidado como una figura esencial en la música contemporánea.

Formada en 2015 en Brooklyn, Big Thief —junto a Buck Meek, Max Oleartchik y James Krivchenia— catapultó a Lenker al reconocimiento con su debut, Masterpiece (2016, Saddle Creek). Le siguieron Capacity (2017), U.F.O.F. (2019) y Two Hands (2019), ambos aclamados por la crítica y nominados al Grammy por Mejor Álbum Alternativo (U.F.O.F.). Su quinto álbum, Dragon New Warm Mountain I Believe in You (2022, 4AD), un doble LP con 20 canciones, es un testimonio de su versatilidad, explorando desde folk minimalista hasta rock expansivo. La banda prepara conciertos en 2025, incluyendo el Hollywood Bowl y Forest Hills Stadium.

Como solista, Lenker ha brillado con igual intensidad. Su discografía incluye Stages of the Sun (2006, autopublicado), Hours Were the Birds (2014, Saddle Creek), Abysskiss (2018, Saddle Creek), y los aclamados Songs y Instrumentals (2020, 4AD), grabados en una cabaña durante el confinamiento. Su último álbum, Bright Future (2024, 4AD), con colaboraciones de Nick Hakim y Mat Davidson, fue elogiado por su intimidad y texturas orgánicas. En abril de 2025, Lenker lanzará Live at Revolution Hall, un monumental álbum en vivo de 43 pistas que captura su gira Bright Future y presenta cinco canciones inéditas, como Happiness.

Producida frecuentemente por Andrew Sarlo o Phil Weinrobe, su música destaca por su honestidad emocional y arreglos minimalistas, evocando paisajes sonoros que conectan lo personal con lo universal. Con una voz que oscila entre la fragilidad y la fuerza, Lenker sigue redefiniendo el folk moderno.

