Aiko el grupo / 15 canciones para 15 momentos

Aiko el grupo vive un momento dulce en su carrera. Teresa, Bárbara y Lara deciden formar este trío de punk rock y vaya si les ha funcionado la fórmula.

Como bien describe en su bio «Sus últimas canciones, confirman a un grupo con una actitud imparable, incontestable, irreverente, con un humor ácido y directo, con el pedal de distorsión al 11. Una apisonadora de juventud.»

Recién salido del estudio presentan su nuevo EP, el primero con Sonido Muchacho, llamado A tomar por culo con éxitos como A la Mierda o No te has enterado (sin olvidar Desde una esquina) como dicen ellas mismas «concretamente 3 éxitos». Y qué tres éxitos, derechos a nuestra playlist.

Ahora, os damos la oportunidad de conocer mejor a estas tres chicas, a través de las 15 canciones que han elegido para responder nuestro cuestionario, y como ya nos anuncian ellas mismas «unos temazos que casualmente no son nuestros«, ¡Que lo disfrutéis!

1 – Canción para un funeral

La cosa Más Bella – Eros Ramazzotti. Perfecta para una recopilación de los mejores momentos de una vida.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Super Shooter – RIP SLYME. Nada como empezar el día con energía con un RING,RING.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

Romance – Fontaines D.C. Uhhhh.

4 – Canción para un resacón

party 4 u – Charli XCX, para pasear romantizando la fiesta de ayer.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

I bet on losing dogs – Mitski. Ésta o muchas otras de Mitski.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

If you leave me now – Chicago. Seguro que da pie a unos bailes muy bonitos.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Roman Holiday– Nicki Minaj: Escúchala.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Simulation Swarm – Big Thief. De paseo…

9 – Canción para ir a correr

Mindfullness 101 – VAN17INO6, 8kitoo. Para sentirte el demonio de esta siry.

10 – Canción para un día de playa

Un paseo bajo el sol – loveletter, porque es muy tranquilita y calmada ideal para tumbarte al sol y cerrar los ojos.

11 – La jodida mejor canción de amor

El magnetismo – Él mató a un policía motorizado, porque es un minuto y medio de un amor que se siente muy real y profundo.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Potra salvaje – Isabel Aaiún

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Perritos de la Cárcel Xd– Perritos Genéricos

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Dondestastu? – Guayaba, porque increíbles barras de despecho.

15 – Canción para una manifestación

Abajo el trabajo – EDDI CIRCA para una manifestación muy sentida.

Aiko el grupo aprovecha para saludar a sus fans presentes y futuros y esperan que os guste la selección.