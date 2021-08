Aimee Mann anuncia nuevo disco y comparte “Suicide Is Murder” como primer adelanto

Título del nuevo disco: Queens of the Summer Hotel

Artista: Aimee Mann

Fecha de publicación: 5 de noviembre

Sello: SuperEgo, perteneciente a la propia artista.

Más datos: Será el décimo álbum en la discografía de la artista estadounidense y el primero desde que lanzase Mental Illness en 2017. Mann empezó a componerlo en 2018 mientras escribía música para la versión teatral de Girl, Interrupted.

Las canciones fueron escritas en colaboración con Paul Bryan, con quien ha trabajado en numerosas ocasiones en su carrera.

¿Tenemos single de adelanto? Sí, se llama Suicide Is Murder.

Sobre la canción: Está basada en vivencias personales, inspirada por aquella gente a la que la artista conocía y se suicidó. “Creo que la frase “el suicidio es asesinato” adquirió un significado para mí, ya que es lo peor con lo que tienes que lidiar después de que ocurra. Es simplemente terrible, porque toda persona que conoce a la persona que se suicidó se culpará a sí misma de alguna manera por no darse cuenta o no intervenir o hacer algo. Hasta el final de sus días, dirán: “¿Hubo algo que podría haber hecho?”

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify a través de este enlace.

¿Hay videoclip? Sí, protagonizado por James Urbaniak y dirigido y producido por Puloma Basu y Rob Hatch-Miller. Puedes verlo a continuación

¿Hay tracklist disponible? Sí, este nuevo trabajo estará formado por las siguientes 15 canciones:

01 You Fall

02 Robert Lowell and Sylvia Plath

03 Give Me Fifteen

04 At the Frick Museum

05 Home by Now

06 Checks

07 Little Chameleon

08 You Don’t Have the Room

09 Suicide Is Murder

10 You Could Have Been a Roosevelt

11 Burn It Out

12 In Mexico

13 Check (Reprise)

14 You’re Lost

15 I See You

Sobre Aimee Mann

Después de foguearse como integrante de ‘Til Tuesday, Aimee Mann inició su andadura como solista por todo lo alto. Su disco debut, Whatever (1993), cambió el sonido new wave de su banda de origen por una propuesta a medio camino entre el rock adulto y el pop intimista y presentaba al mundo su talento compositivo. Con la ayuda del productor Jon Brion, uno de sus mejores aliados, Mann alcanzó notoriedad internacional con su participación en la banda sonora de la película Magnolia (1999) y consolidó una trayectoria marcada por la personalidad e independencia creativa de la cantautora.