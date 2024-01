Air interpretarán el icónico ‘Moon Safari’ en el Sónar

Air, el reconocido dúo francés de música electrónica, celebra el 25º aniversario de su aclamado álbum Moon Safari con una actuación especial en el Sónar 2024, el prestigioso festival de música, creatividad y tecnología de Barcelona. Este recital, que se llevará a cabo el viernes 14 de junio, promete ser una de las actuaciones más memorables de la próxima edición del festival (del 13 al 15 de junio).

El álbum Moon Safari, lanzado en 1998, es hoy considerado una obra icónica de la música electrónica y un hito en la historia del downtempo. Con temas legendarios como Sexy Boy, All I Need y La Femme d’Argent, este disco no solo lanzó a Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel al estrellato, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular de finales de los 90. Además, su influencia llegó al cine, ya que fueron los responsables de la banda sonora de la película Las vírgenes suicidas, dirigida por Sofia Coppola.

El regreso de Air a Sónar Barcelona marca su primera aparición en el festival desde 2010. Los asistentes tendrán el privilegio de experimentar la interpretación completa de Moon Safari, un evento inusual y esperado por muchos. El dúo promete llevar a los asistentes a un viaje musical a través de su sonido electrónico enriquecido con elementos de la chanson française, descrito por ellos como «un hechizo profundo y universal, lleno de amor y misterio».

Además de Air, Sónar 2024 contará con más de 100 espectáculos y actividades, destacando artistas como Jessie Ware, Kaytranada, Ben Böhmer, Vince Staples, Folamour, The Martinez Brothers y Kerri Chandler, entre otros. El festival también presentará a Charlotte de Witte con su proyecto Overdrive, Floating Points y Olof Dreijer.

Los organizadores del Sónar han confirmado que la programación del festival se completará en las próximas semanas. Los tickets ya están disponibles para su compra en sonar.es. El festival también ofrece facilidades de acceso al público más joven a través del programa Cultura Jove, el Bono Cultural y la Youth Card europea.

La actuación de Air en Sónar 2024 no solo será un homenaje a un álbum que definió una era, sino también una celebración de la duradera influencia de la banda en la música electrónica y la cultura contemporánea.