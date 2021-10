Al menos tres mujeres acusan a Ken Stringfellow de abusos sexuales

Artista

Ken Stringfellow

¿Por qué es noticia?

El líder de The Posies ha sido acusado de abusos sexuales por al menos tres mujeres, mientras que otras cuatro han afirmado que el músico les mordió sin su consentimiento.

Sobre las acusaciones

En una investigación de la emisora de radio ‎‎KUOW‎‎ de Seattle, tres mujeres han compartido las acusaciones de abusos por parte del músico.

Según recoge Pitchfork, una de las ellas afirma que Stringfellow tuvo relaciones sexuales por la fuerza con ella en un hotel en San Francisco. Mientras, una segunda mujer asegura que se despertó con Stringfellow teniendo relaciones sexuales con ella. Además, una tercera dice que estaba en una «relación abusiva» con Stringfellow que comenzó en 2015.

Asimismo, otras cuatro mujeres que habían tenido relaciones «íntimas» con Stringfellow, entre las que se encuentra su ex-mujer Kim Warnick, de las bandas Visqueen and the ‎‎Fastbacks, afirmaron que éste las había mordido sin consentimiento.

Durante el proceso de investigación, los reporteros de la emisora entrevistaron a alrededor de veinte personas y revisaron docenas de registros médicos, correos electrónicos y otros documentos que apoyasen las graves acusaciones contra el músico.

Primer comunicado y reacción de Stringfellow

‎En declaraciones a KUOW, Stringfellow ha negado las acusaciones y ha afirmado que «nunca he estado en nada pervertido, en nada violento. Experimenté violencia extrema de primera mano cuando era adolescente. Soy sensible a la agresión, y no es algo que pueda tener cerca mío. Nunca he querido hacer daño a nadie, nunca. Jamás querría dañar a nadie con quien tenga una relación, sea sexual o de otro tipo. El consentimiento ha sido la base de cada relación sexual que he tenido, y la violencia nunca ha sido parte de ninguna de esas relaciones. Simplemente no es lo que soy. Soy una persona que respeta a las mujeres».

Asimismo, junto a su actual esposa Dominique, han compartido un comunicado a través de Pitchfork: ‎»Como familia, vemos la agresión sexual como un problema muy serio. Como una pareja casada no monógama, estamos particularmente en sintonía con la importancia del consentimiento y la comunicación en las relaciones. A lo largo de los años, Ken ha tenido relaciones sexuales consensuadas y respetuosas con otras mujeres, incluidas aquellas que ahora le acusan. Nuestro compromiso el uno con el otro le permitió hacerlo. Si bien negamos categóricamente estas acusaciones, respetamos a estas mujeres y no tenemos la intención de hablar negativamente sobre ellas».‎

Segundo comunicado de Stringfellow

Unas horas más tarde, el músico escribió un nuevo comunicado donde da más detalles sobre su reacción ante estas acusaciones.

«‎Tener relaciones sexuales consensuadas con varias personas es desordenado y complicado. Si bien niego estas acusaciones específicas, está claro que soy responsable de crear condiciones que podrían llevar a las personas a estar enfadadasconmigo y, de hecho, a haberse sentido dañadas emocionalmente por mí. ‎

‎En primer lugar, soy una persona no violenta, y nunca dañaría intencionalmente a ‎‎alguien. Aun así, quiero asumir responsabilidad personal por el daño que mi comportamiento causó a estas mujeres. Nunca fue mi intención, ni fui consciente de ello en ese momento. Me disculpo sinceramente por el impacto que he tenido, y realmente lamento el dolor que he causado a estas y otras mujeres, así como a mi familia, amigos, compañeros de banda, fans y comunidad. ‎

Me voy a tomar un tiempo libre para examinar cuidadosamente y reflexionar sobre el impacto que he tenido en otras ‎‎personas. Creo que es apropiado y necesario que me tome un descanso de la vida pública para examinar completamente estos problemas y, si fuese posible, repararlos a través de la terapia. Estoy comprometido a recalibrar mi vida con valores compasivos y respetuosos para todas las personas».‎

Reacción de The Posies

Su compañero de banda Jon Auer ha afirmado que la banda se separó el pasado mes de agosto cuando estas acusaciones empezaron a llegar a sus oídos. «‎»Dejé los Posies inmediatamente después de escuchar a [una amiga citada en la historia] sobre lo que le sucedió. Lo que me describió fue enormemente y tuve clara mi posición de inmediato. Llamé a Ken para hablar sobre ello el 4 de agosto de 2021, y cancelé los conciertos previstos, además de decirle claramente que nunca más volvería a trabajar con él», afirmó Auer a la propia cadena KUOW.

