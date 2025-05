Alan Sparhawk y Trampled By Turtles conmueven con “Not Broken”, un canto de resiliencia y memoria

El músico estadounidense Alan Sparhawk, conocido por su trayectoria al frente de Low, ha dado un nuevo paso en su carrera solista con el lanzamiento de Not Broken, el segundo sencillo de su próximo álbum With Trampled By Turtles, que será publicado el 30 de mayo de 2025 por Sub Pop Records. Este tema, estrenado el 12 de mayo de 2025, cuenta con la colaboración de la banda de folk y bluegrass Trampled By Turtles y la voz de Hollis Sparhawk, hija de Alan, en un emotivo dueto que rinde homenaje a la fallecida Mimi Parker, su esposa y compañera en Low. Acompañado por un videoclip en blanco y negro, Not Broken es una pieza cargada de intensidad emocional que refleja el duelo, la resistencia y el poder de los lazos personales.

Un homenaje a Mimi Parker y la fuerza de la comunidad

Not Broken es uno de los tres temas del álbum—junto con Too High y Princess Road Surgery—que Alan Sparhawk y Mimi Parker comenzaron a conceptualizar antes de su fallecimiento en 2022 debido a un cáncer de ovario. Según Rolling Stone y The Line of Best Fit, la canción captura el dolor y la resiliencia de Sparhawk, con versos como “One of these days I’m gonna learn, something I’ve probably already heard” que reflejan su lucha por encontrar sentido tras la pérdida. La voz frágil de Alan se entrelaza con la de Hollis Sparhawk, quien lidera el coro con la línea “It’s not broken, I’m not angry”, aportando un contraste esperanzador que eleva la canción a un plano catártico.

Grabada en diciembre de 2023 en los emblemáticos Pachyderm Studios de Cannon Falls, Minnesota, Not Broken se beneficia del sonido orgánico de Trampled By Turtles, cuyos arreglos de cuerdas y armonías vocales crean un telón de fondo vibrante. La producción de Nat Harvie, colaborador habitual de Sparhawk, equilibra la crudeza emocional con una instrumentación rica, según Sub Pop Records. Este tema no solo honra la memoria de Parker, sino que también celebra la comunidad de músicos de Duluth, Minnesota, que han apoyado a Sparhawk en su proceso de duelo. “El canto conjunto es amor, el sentimiento de apoyo. Significa años de amistad”, afirmó Sparhawk en un comunicado.

Un videoclip que captura la tormenta interior

El videoclip de Not Broken, dirigido por Alexa Viscius, es una pieza visual tan poderosa como la canción. Filmado en blanco y negro, muestra a Sparhawk caminando por un sendero de hormigón mientras las olas rompen a su alrededor, una metáfora de su lucha contra el dolor, según Rolling Stone. La intensidad de su interpretación, que culmina en movimientos casi danzantes, refleja un proceso de liberación. La aparición de Hollis en el audio, aunque no en pantalla, refuerza la conexión familiar que atraviesa la canción en un video que destaca por su simplicidad y su capacidad para transmitir la vulnerabilidad de Sparhawk.

Un capítulo colaborativo en la carrera de Sparhawk

Not Broken es parte de With Trampled By Turtles, un álbum que marca la segunda entrega solista de Sparhawk tras White Roses, My God (2024). Este proyecto, grabado en una sesión espontánea con Trampled By Turtles, refleja la química de siempre entre Sparhawk y la banda, ambos oriundos de Duluth. Según Pitchfork y medios locales, la colaboración surge de una relación de mentoría que comenzó cuando Low apadrinó a Trampled By Turtles en sus inicios como banda de bar. Tras la muerte de Parker, Trampled By Turtles invitó a Sparhawk a unirse a ellos en giras, ofreciéndole un espacio de apoyo emocional que culminó en este álbum.

El disco, que incluye nueve temas como Stranger (el primer sencillo) y Screaming Song, destaca por su enfoque colectivo. Nat Harvie, además de producir, aporta su experiencia como colaborador de Sparhawk, mientras que Hollis Sparhawk agrega una dimensión personal al proyecto. Dave Simonett de Trampled By Turtles, citado en Sub Pop, describió la grabación de Screaming Song como una de las experiencias más emotivas de su carrera, un sentimiento que resuena en Not Broken. La espontaneidad de las sesiones, sin ensayos previos, permitió que las canciones encontraran su forma de manera natural, según Stereogum.

Not Broken no es solo un sencillo; es un testimonio de la capacidad de Sparhawk para transformar el dolor en arte, apoyado por una comunidad que lo sostiene. Con este lanzamiento, Alan Sparhawk y Trampled By Turtles ofrecen un recordatorio de que, incluso en la pérdida, la música puede ser un refugio y una celebración de los lazos que perduran.

Alan Sparhawk: un legado de introspección y reinvención

Alan Sparhawk, nacido en 1968 en Seattle y criado en Duluth, Minnesota, es una figura icónica del indie rock, conocido por ser el vocalista, guitarrista y compositor principal de Low, la banda que fundó en 1993 junto a su esposa Mimi Parker. Con un sonido que evolucionó del slowcore minimalista a muros de ruido expansivos, Low lanzó 13 álbumes, incluyendo obras maestras como I Could Live in Hope (1994), Things We Lost in the Fire (2001), y HEY WHAT (2021). Tras la muerte de Parker en 2022, Sparhawk ha canalizado su duelo en proyectos solistas y colaboraciones que reflejan su versatilidad y profundidad emocional.

La discografía de Low abarca tres décadas de exploración sonora, desde la austeridad de The Curtain Hits the Cast (1996) hasta la experimentación sónica de Double Negative (2018). Paralelamente, Sparhawk desarrolló proyectos como The Black-Eyed Snakes, una banda de blues eléctrico, y DERECHO Rhythm Section, un grupo de funk con su hijo Cyrus Sparhawk y, ocasionalmente, su hija Hollis. Su debut solista, White Roses, My God (2024), producido por Nat Harvie, sorprendió por su uso de electrónica y modulación vocal, abordando el duelo con una energía inesperada.

En 2025, With Trampled By Turtles marca un nuevo capítulo, con Sparhawk abrazando el folk y bluegrass junto a Trampled By Turtles, una banda de Duluth a la que tanto él como Parker apoyaron en sus inicios. El álbum, que incluye Not Broken y Stranger, es un esfuerzo colectivo que honra el legado de Parker y celebra la comunidad musical de Minnesota. Además, Sparhawk colaboró con Trent Reznor y Atticus Ross en la banda sonora de Queer (2024), demostrando su disposición a explorar nuevos territorios.

Con una gira que se extiende hasta finales de 2025, incluyendo paradas en Big Ears Festival y Thalia Hall, Sparhawk sigue siendo un artista en constante movimiento. Su trabajo, impregnado de vulnerabilidad y experimentación, continúa resonando con audiencias globales. Como él mismo dijo en una entrevista con Under the Radar, “Siempre hay que hacerte sentir un poco incómodo con el paso adelante que das. Es la única manera de avanzar”. Not Broken y su colaboración con Trampled By Turtles son prueba de esa filosofía, un testimonio de su capacidad para encontrar luz en la oscuridad.

