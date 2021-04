Alanis Morissette comparte su nuevo single “I Miss The Band”

Tras apenas unos meses desde el lanzamiento de su último LP, Alanis Morissette ha compartido un single completamente nuevo. I Miss The Band es un tema que ha creado para la iniciativa Backline. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la salud de los profesionales de la música y sus familias, poniéndolos en contacto con servicios de salud mental y bienestar.

Este espíritu de ayuda ha dado lugar a un tema nostálgico y cercano, en el que Morissette recuerda su propia banda, la camaradería y las grandes experiencias de la música en directo. El piano es lo principal que caracteriza a esta canción, acompañado de la inconfundible voz de Alanis. El cómputo es una canción que te lleva por la memoria a los conciertos que has vivido y a las ganas de volver.

En su perfil de Youtube, Morissette habló sobre la iniciativa Backline: “La vida en la industria musical puede ser muy difícil y aislada. Backline aporta una vía segura, privada e inmediata para pedir ayuda. Es gratis para artistas, managers, agentes, técnicos, productores, sellos discográficos y todas sus familias. Estos programas ofrecen grupos de apoyo, gestión y bienestar para cubrir las necesidades de esta comunidad tan única”.

Aquí abajo puedes escuchar tanto este nuevo single como su último LP, Such Pretty Forks In The Road.