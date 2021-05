Albert Freixas avanza “Every Time We Fall”, single de su nuevo disco Chroma

El primer single del nuevo disco de Albert Freixas, CHROMA, es Every time we fall, una canción balsámica para estos tiempos de desesperación colectiva. La canción, un medio tiempo donde Freixas canta e interpreta la totalidad de los instrumentos, tiene un ligero sabor a americana, con la aparición de guitarras cálidas y de un pedal steel guitar que nos recuerda al sonido Nashville.

Los dulces coros de la músico residente en Australia, Leticia Nischang, le aportan aún más suavidad y redondean un tema que habla de la necesidad de salir a menudo de nuestras rutinas y “zonas de confort” amorosas, para así poder apreciar más el amor que nos rodea, ya sea de pareja o con las personas cercanas a nosotr@s.

Con un simple video de factura elegante, realizado y dirigido por Carlos Rufete y Contra Films, donde Freixas aparece cantando y tocando varios instrumentos, se confirman la sinceridad y proximidad de esta canción, lejos de artificios estéticos innecesarios. Una canción cercana y honesta para abrir la caja de CHROMA que, seguro, llegará llena de sorpresas.





Con este disco, el músico y compositor se consolida como una voz genuinamente interesante que decide no seguir las modas, para ofrecer un discurso atemporal de contrastada calidad artística.



Con colaboraciones de lujo como los veteranos jazzmen de la escena Barcelonesa, Tom Warburton al contrabajo y Jordi Gardeñas a las baterias, David Calvo al saxo tenor y la música residente en Australia, Leticia Nischang a los coros femeninos, CHROMA es un disco fresco y original, donde Freixas sigue en su linea de fusión estilística, siempre con su sello personal, y cada vez más transparente en su gran amor hacia la música jazz.

Canciones como ‘Broken Song’, donde Gardeñas y Warburton sirven de motor imparable encima del cual Freixas viste la canción con una instrumentación de corte clásico (guitarras, Rhodes y voces), haciéndola potente y evocativa, una oda a amar nuestras propias imperfecciones, el poder de reconocer aquello que no nos gusta tanto de nosotr@s mism@s y conectar con el amor propio. El solo del saxofonista David Calvo nos transporta a la época dorada del hardbop, o de cuando John Coltrane se sacó de la chistera ese maravilloso ‘A Love Supreme’, al cual Freixas intenta rendir homenaje, desde la humildad más profunda.

A nivel conceptual, este vinilo reivindica la belleza de la existencia humana, pisoteada constantemente en beneficio del consumismo y capitalismo más voraces. Temáticamente, las letras consiguen llegar a una cierta madurez y universalidad, tratando temas como el miedo a vivir (Personal light, You made a monster), los laberintos de la mente y ego (My well), así como el AMOR que, según Freixas, es el único remedio para la aparente debacle social contemporánea.



11 temas que acarician el alma, que son amor en vena, que nos muestran a un artista comprometido con su obra y enamorado de la música.