Aldous Harding vuelve con «Train on the Island» y un primer single que reafirma su universo propio

Aldous Harding está de regreso con Train on the Island, su nuevo álbum que verá la luz el 8 de mayo a través de 4AD, y lo hace con “One Stop”, un adelanto que vuelve a situarla en ese territorio donde la extrañeza y la belleza se dan la mano sin pedir permiso. El anuncio llega acompañado de un vídeo dirigido por Michelle Henning en el que la artista neozelandesa interpreta una coreografía casi ritual dentro de una bañera metálica gigante, una imagen que encaja a la perfección con su manera de entender la música como un espacio performativo y emocionalmente ambiguo.
Para este nuevo trabajo, Harding ha vuelto a confiar en John Parish, productor clave en su sonido reciente y responsable también de Warm Chris. La lista de colaboradores apunta a un disco rico en matices: Joe Harvey-Whyte a la pedal steel, Mali Llewelyn al arpa, Thomas Poli a los sintetizadores, Sebastian Rochford a la batería y H. Hawkline (Huw Evans) aportando bajo, voces, guitarra y órgano. Un equipo que sugiere un enfoque más texturizado, quizá más expansivo, pero siempre fiel a esa sensibilidad tan suya, capaz de convertir lo mínimo en magnético.
La artista también ha anunciado una gira por Norteamérica y Europa, con nuevas fechas añadidas en Londres y California, lo que confirma que este lanzamiento abre un nuevo ciclo para una creadora que nunca se repite y que siempre parece estar reinventando su propio lenguaje. “One Stop” funciona como una puerta de entrada perfecta: un tema que avanza sin prisa, sostenido por una interpretación vocal que oscila entre lo íntimo y lo teatral, y que deja entrever un álbum dispuesto a seguir explorando los límites del folk contemporáneo.
Train on the Island incluirá diez canciones: “I Ate the Most”, “One Stop”, “Train on the Island”, “Worms”, “Venus in the Zinnia”, “If Lady Does It”, “San Francisco”, “What Am I Gonna Do?”, “Riding That Symbol” y “Coats”. Una colección que, a juzgar por este primer adelanto, podría situarse entre lo más sugerente de su discografía.
Aldous Harding, una carrera construida desde la singularidad absoluta
En poco más de una década, Aldous Harding se ha consolidado como una de las voces más personales del panorama internacional. Nacida en Nueva Zelanda, debutó en 2014 con un álbum homónimo que ya dejaba entrever su inclinación por el folk inquietante y las interpretaciones cargadas de teatralidad. Con Party (2017) amplió su alcance gracias a canciones que combinaban vulnerabilidad y misterio, mientras que Designer (2019) la situó definitivamente en el radar global con un sonido más luminoso y accesible. Su cuarto disco, Warm Chris (2022), reafirmó su alianza creativa con John Parish y la consolidó como una artista imprevisible, capaz de transformar cada gesto en un universo propio. Ahora, con Train on the Island, Harding parece dispuesta a seguir expandiendo esa identidad única que la ha convertido en una figura imprescindible del folk contemporáneo.
