Alexis Marshall anuncia disco en solitario

Alexis Marshall, vocalista del grupo estadounidense Daughters anuncia disco en solitario. El nuevo trabajo llevará por nombre House of Lull. House of When. Vendrá de la mano de la discográfica Sargent House y verá la luz el día 23 de julio.

El anuncio, que nos ha cogido por sorpresa a todos, no viene con las manos vacías. Junto con la inesperada noticia de su nuevo trabajo, se ha presentado Hound in the Abyss, el single que nos abre el camino hacia el nuevo mundo al que Alexis Marshall pretende transportarnos próximamente.

House of Lull. House of When ha sido producido por Seth Manchester, que fue el encargado de producir en 2018 el último álbum de estudio del grupo Daughters. El trabajo ha sido realizado en el estudio Manchester’s Machines With Magnets en Pawtucker, en Rhode Island.

La calidad de trabajo, con total seguridad, vendrá determinada por la calidad de sus colaboradores. En este caso colaboran Jon Syverson (batería del grupo Daughters), Kristin Hayter (también conocida como Lingua Ignota), Evan Patterson (del grupo Jayle Jayle).

Os dejamos con el videoclip Hound in the Abyss.