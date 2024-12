Alfa Anderson, voz legendaria de CHIC y el sonido disco, fallece a los 78 años

El mundo de la música disco está de luto. Alfa Anderson, vocalista principal de la icónica banda CHIC, falleció el 17 de diciembre de 2024 a los 78 años. La noticia fue confirmada por su compañero de banda, Nile Rodgers, a través de redes sociales, aunque no se ha revelado la causa de su muerte.

Anderson fue la voz inolvidable de éxitos como Le Freak, Good Times o I Want Your Love, canciones que marcaron una era dorada para el género disco a finales de los años 70. Su poderosa interpretación y carisma no solo llevaron a CHIC a la cima de las listas, sino que cimentaron su lugar como una figura clave en la música popular. En 2015, Le Freak fue inmortalizada en el Salón de la Fama de los Grammy, y en 2018 ingresó al Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos.

Además de su carrera musical, Anderson destacó como educadora, liderando la escuela secundaria El Puente Academy en Brooklyn tras la disolución de CHIC en 1983. En 2017, lanzó el álbum Music from My Heart, donde reflejó su madurez artística y su conexión con el soul y el jazz.

La carrera de Alfa Anderson comenzó con colaboraciones junto a gigantes como Dionne Warwick y Cannonball Adderley, hasta alcanzar el estrellato global con CHIC.

Hoy, los fans de todas las generaciones recuerdan a Anderson como una de las voces que definió una era, dejando un legado que sigue vivo en cada pista de baile.

