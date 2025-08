Algernon Cadwallader regresa con nuevo álbum y gira tras 14 años

La banda de emo y math rock Algernon Cadwallader está de vuelta con su primer álbum en 14 años, Hawk, y una gira que emociona a los fans del emo revival. El grupo de Filadelfia, conocido por discos como Some Kind of Cadwallader (2008) y Parrot Flies (2011), lanzó el sencillo Hawk, un anticipo que recupera su característico sonido enérgico.

El álbum Hawk marca el retorno de la formación original: Peter Helmis (voz y bajo), Joe Reinhart (guitarra), Colin Mahony (guitarra), Nick Tazza (batería) y Matt “Tank” Bergman (batería). Tras su ruptura en 2012, la banda se reunió en 2022 para una gira por Norteamérica, incluyendo paradas en Pittsburgh, Brooklyn y Los Ángeles, y en 2023 para varias actuaciones en Europa. Ahora, acompañando el lanzamiento de Hawk, Algernon Cadwallader planea una nueva gira que recorrerá varias ciudades, aunque las fechas exactas aún no se han detallado.

El impacto de Algernon Cadwallader en el emo revival sigue vigente, con influencias en bandas como Carly Cosgrove y un legado que Pitchfork elogió en 2018 por su energía caótica y auténtica. Hawk promete mantener esa esencia, combinando math rock técnico con la emotividad cruda que los define. Los fans pueden adquirir el álbum a través de Lauren Records.

Tracklist de Algernon Cadwallader – Hawk

1. Hawk

2. Shameless Faces (Even The Guy Who Made The Thing Was A Piece Of Shit)

3. What’s Mine

4. noitanitsarcorP

5. Koyaanisqatsi

6. Trying Not To Have A Thought

7. You’ve Always Been Here

8. Revelation 420

9. Million Dollars

10. Attn MOVE

11. World Of Difference

El legado vibrante de Algernon Cadwallader

Algernon Cadwallader, banda de Filadelfia formada en 2005, se convirtió en un pilar del emo revival con su mezcla única de math rock, punk y melodías twinkly. Con Peter Helmis (voz y bajo), Joe Reinhart (guitarra), Colin Mahony (guitarra), Nick Tazza (batería) y Matt “Tank” Bergman (batería), el grupo irrumpió con un sonido crudo y enérgico que capturó la atención de los fans del emo de los 2000. Su debut, Some Kind of Cadwallader (2008), lanzado bajo Be Happy Records, destacó por canciones como Casual Discussion in a Dome Between Two Temples, que combinaban riffs intrincados y letras introspectivas. La banda se ganó un culto por su intensidad en directo, tocando en sótanos y pequeñas salas, y su influencia se siente en bandas modernas como Carly Cosgrove. Tras su separación en 2012, las reuniones en 2022 y 2023 reavivaron su legado, consolidándolos como íconos del género.

Su discografía, aunque breve, es impactante. Además de Some Kind of Cadwallader, lanzaron Parrot Flies (2011) con Hot Green Records, un álbum que refinó su sonido con temas como Pitfall, elogiado por Pitchfork por su caos controlado. En 2018, Asian Man Records reeditó sus trabajos y publicó Algernon Cadwallader, una colección de rarezas. Tras 14 años sin material nuevo, Hawk (2025), editado por Lauren Records, marca su regreso con el sencillo homónimo, recuperando su esencia emotiva y técnica. Con giras en Norteamérica y Europa, Algernon Cadwallader sigue siendo una fuerza vital en el emo.

