Alguien más está llamando: Hércules & Love Affair regresan con nuevo EP y gira internacional

Después de tres años de silencio discográfico, Andy Butler vuelve a poner en marcha su proyecto Hercules & Love Affair con un lanzamiento que promete devolver la energía de la pista de baile. El próximo 12 de diciembre verá la luz el EP Someone Else Is Calling, editado por Stratasonic, cuyo tema principal es una colaboración con la cantante islandesa Elín Ey (también conocida como Hips & Lips) y el productor Quinn Whalley de Paranoid London. La canción, ya disponible, combina la melancolía vocal de Ey con un pulso ácido y minimalista que recuerda a los mejores momentos del house underground de Londres.

El anuncio llega acompañado de una gira que incluye paradas en ciudades como Nueva York, Boston, Los Ángeles y Berlín, confirmando que Butler no ha perdido el apetito por el directo. Según Pitchfork, el EP marca el primer material nuevo desde In Amber (2022), un álbum que sorprendió por su tono introspectivo y colaboraciones con Anohni. La nueva propuesta parece retomar la esencia clubbing del proyecto, pero con un giro más oscuro y experimental. En paralelo, otros medios han destacado que Butler se mantiene fiel a su idea original: un colectivo cambiante de voces y productores que exploran la identidad queer y la cultura dance desde una perspectiva artística y política.

El regreso de Hercules & Love Affair se inscribe en un momento de efervescencia para la electrónica alternativa. Butler, sin embargo, juega con ventaja: su proyecto siempre ha sido un puente entre la pista de baile y la reflexión social, y Someone Else Is Calling parece continuar esa tradición.

Hercules & Love Affair: una historia de reinvención constante

La carrera de Hercules & Love Affair comenzó en 2008 con el álbum debut homónimo Hercules & Love Affair, un disco que se convirtió en referencia inmediata dentro de la electrónica alternativa gracias al éxito del single Blind, interpretado por Anohni. Aquella mezcla de house clásico, disco y sensibilidad queer situó a Andy Butler como uno de los productores más visionarios de su generación. Desde entonces, el proyecto se ha caracterizado por su naturaleza cambiante: cada álbum ha contado con diferentes colaboradores, desde Kim Ann Foxman hasta Gustaph, lo que ha permitido que el sonido se mantenga fresco y en constante evolución.

En 2011 llegó Blue Songs, un trabajo más introspectivo que exploraba la melancolía del synth-pop y el house profundo. Dos años después, The Feast of the Broken Heart (2014) devolvió la energía a la pista con un enfoque más directo y vocalmente poderoso. En 2017, Omnion mostró un lado espiritual y reflexivo, con letras que abordaban la fe, la identidad y la vulnerabilidad. Finalmente, In Amber (2022) sorprendió por su tono sombrío y experimental, alejándose del hedonismo dance para acercarse a un sonido más cercano al post-punk y la electrónica ambiental, con colaboraciones de Budgie (ex batería de Siouxsie and the Banshees) y nuevamente Anohni.

Lo fascinante de la trayectoria de Butler es su capacidad para reinventar el proyecto sin perder coherencia. Cada disco ha sido un capítulo distinto, pero todos comparten un hilo conductor: la exploración de la identidad queer y la búsqueda de nuevas formas de expresión dentro de la música electrónica. Con Someone Else Is Calling, Butler parece cerrar el círculo, regresando a la pista de baile pero con la madurez de quien ha transitado por múltiples paisajes sonoros.