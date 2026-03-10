Alice Cooper desvela «Devil On My Shoulder», una autobiografía que promete levantar todas las alfombras de su vida y su leyenda

Alice Cooper está listo para contar su historia como nunca antes. El rockero de 78 años publicará el próximo 8 de octubre Devil On My Shoulder, una autobiografía que él mismo define como la más completa y honesta de su carrera, y que llegará acompañada de una gira de presentaciones por Reino Unido. Según detalla la información original, el libro promete explorar la dualidad que ha marcado su vida: el personaje teatral, excesivo y macabro que revolucionó el rock, y el hombre real que convivió con él durante décadas hasta perderse en su sombra.

Cooper explica que esta obra nace de la necesidad de reconciliar esas dos identidades: “Alice sigue de gira por el mundo, un auténtico delincuente senil tocando cientos de conciertos al año, mientras yo estoy reformado. Con cierta madurez, quiero contar nuestro viaje al infierno y de vuelta, porque no solo los rockeros pueden perderse”. El libro también profundiza en el momento en que dejó de ser Vincent Damon Furnier para convertirse legalmente en Alice Cooper, un gesto que, según admite, lo llevó a desdibujar por completo quién era realmente.

La autobiografía incluirá anécdotas con figuras tan dispares como Salvador Dalí, John Lennon, Groucho Marx, Frank Sinatra, Jimi Hendrix, Andy Warhol o Tiger Woods, además de capítulos dedicados a temas más oscuros: adicciones, excesos, crisis de identidad y la lucha por recuperar el control de su vida. Para celebrarlo, Cooper realizará una gira de Q&A por Reino Unido entre el 11 y el 20 de octubre, con paradas en Cardiff, Cambridge, Londres, Brighton, Manchester, Stockton, Glasgow y Wolverhampton. Cada entrada incluirá un ejemplar del libro, que también puede reservarse por separado.

Este lanzamiento llega en un momento especialmente activo para el músico, que el año pasado reunió a su formación original para un concierto íntimo en Londres y publicó The Revenge of Alice Cooper, su primer disco con ellos en más de medio siglo. Además, actuará en el festival Louder Than Life 2026, compartiendo cartel con My Chemical Romance, Iron Maiden, Tool, Pantera y otros gigantes del rock.

Alice Cooper, cinco décadas de shock rock y supervivencia

La trayectoria de Alice Cooper es una de las más influyentes del rock estadounidense. Desde finales de los 60, primero con su banda y después en solitario, redefinió el espectáculo musical con una mezcla de teatralidad, horror, humor negro y un carisma inimitable. Discos como Love It to Death, Killer, Billion Dollar Babies o Welcome to My Nightmare lo convirtieron en pionero del shock rock, abriendo un camino que después seguirían artistas como KISS, Marilyn Manson o Rob Zombie. A lo largo de su carrera ha superado adicciones, reinventado su sonido y mantenido una presencia escénica que sigue siendo referencia absoluta. Con más de 50 años sobre los escenarios, Cooper continúa girando, grabando y sorprendiendo, demostrando que su personaje —y su música— siguen tan vivos como siempre.

