Alice Wonder saca por sorpresa ‘O’, su primer EP en castellano

Ayer, 28 de febrero, Alice Wonder dio un concierto en el Nuevo Teatro Alcalá en el que agotó todas las entradas. En medio de éste, salió a la luz en todas las plataformas O (2021), el nuevo EP de la artista madrileña. Esto ocurrió justo en el momento en que Alice interpretaba en directo la canción que da nombre a este trabajo, junto al sello Infarto Producciones.

‘O’ es la única de las cinco canciones del EP que quedaba por salir, aunque la artista adelantó un trocito en acústico en su Instagram hace varios meses. “Escribí una canción que habla de buscarle la solución a lo que probablemente, sólo tiene final”.

Con una adictiva melodía de guitarra, sencilla, de esas de ‘¿cómo no se me ha ocurrido a mí?’ (ya nos gustaría a más de uno), termina un disco en el que ha abierto su corazón de par en par. Amores indeseados, rupturas inevitables, destellos de esperanza, y la impotencia de algo que se pierde sin remedio. Todo esto cabe en el primer EP en castellano de Alice Wonder, que te revolverá las tripas si entras en este íntimo viaje, donde todas las canciones encajan dentro de una misma línea sonora y temática, con una producción muy cuidada.

Se podrá ver en directo próximamente a Alice Wonder en Berriz (06/03/21), Madrid (22/05/2021) y Barcelona (18/09/2021). Entradas disponibles en su página web.

Os dejamos con el lyric vídeo de ‘O’.