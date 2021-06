Alicia Keys presenta la reedición de “Songs In A Minor”

Alicia Keys conmemora el álbum con el que empezó todo, Songs In A Minor, el día del 20º aniversario del lanzamiento de este álbum innovador y premiado con el GRAMMY. Y para celebrarlo, RCA Records/Legacy Recordings publicará una Edición Especial 20º Aniversario de este álbum legendario. Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) incluye dos canciones adicionales inéditas, Foolish Heart y Crazy (Mi Corazón), de las sesiones de grabación del álbum original. El álbum estará disponible en formatos digital y vinilo y puedes reservarlo aquí.

Además, habrá una una versión 2LP especial del álbum que se imprimirá en vinilo de color negro y verde mezclado y viene en un estuche de lujo personalizado con imágenes desplegables. Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) estará disponible en formato digital este viernes 4 de junio, que se amplía con Fallin’ – ALI Soundtrack Version y I Won’t (Crazy World), incluido en la Edición Física Deluxe 10 Aniversario, y que ahora se podrá escuchar en digital por primera vez. Vinyl Me Please también reeditará la versión estándar de Songs in A Minor prensado en vinilo verde galáctico de edición limitada, así como se pondrán a la venta nuevos productos de merchandising.

Keys arrancó la celebración del 20 aniversario la semana pasada en los Billboard Music Awards con una impresionante actuación medley de canciones del álbum que incluía Piano & I, How Come You Don’t Call Me, A Woman’s Worth, y terminaba con una dinámica y espectacular interpretación de su hit Fallin’.

Como parte de la celebración del aniversario, Modern English ha colaborado con Sony Music en nombre de Keys con una web a medida donde los fans están invitados a escribir cartas sobre los buenos recuerdos que les trae el álbum, de su lanzamiento y la gira, de la música de Alicia en general. A partir de hoy los fans podrán interactuar con el contenido generado por usuarios (que también permitirá fotos) mientras se desplazan por un globo terráqueo en movimiento a través de este enlace.

El lanzamiento de Songs in A Minor (20th Anniversary Edition) viene acompañado de un relanzamiento especial digital del catálogo entero de Keys en TIDAL a partir del 5 dejunio. El relanzamiento de Songs in A Minor incluirá un vídeo exclusivo con comentarios de Alicia junto a sus colaboradores, ofreciéndoles a los fans una nueva forma de descubrir más cosas de su música.

Publicado el 5 de junio de 2001, Songs in A Minor rompió todos los récords a nivel global. El disco debutó en el No. 1 en la lista Billboard 200 y es siete veces Platino. El primer single del álbum Fallin’ impulsó a Keys al éxito mundial ya que la canción permaneció seis semanas en el No.1 en la Hot 100 de Billboard y logró posicionarse en la codiciada lista Hot 100 Songs of the Decade de Billboard. Recientemente, Pitchfork repasó el álbum para su sección “Sunday Review”, dándole al álbum un 8,5 a la vez que declaraba: “hoy revisamos el impresionante debut de Alicia Keys de 2001, un álbum de R&B inspirado en Chopin y autoproducido que abrió un camino único hacia el estrellato mainstream.”

Desde el lanzamiento de Songs In A Minor, Keys ha vendido más de 65 millones de discos y ha creado un repertorio de hits y logros sin precedentes. Alicia se ha convertido en la artista femenina R&B No.1 con certificación de la RIAA del milenio ya que acumula 27,5 millones de ventas digitales certificadas en todo el mundo (US) y 20 millones de discos vendidos (US). Su séptimo álbum de estudio ALICIA recibió excelentes críticas tras su publicación en septiembre de 2020 y le valió a la artista su octavo álbum No.1 en el chart Álbumes de R&B de Billboard. Los singles Show Me Love y So Done se sumaron al récord de números 1 de Keys (el 11º y 12º, respectivamente) en la lista airplay Adult R&B Songs.