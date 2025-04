Alison Goldfrapp anuncia su nuevo álbum solista «Flux” y estrena single adelanto

Alison Goldfrapp, conocida por su trayectoria al frente del dúo electropop Goldfrapp, ha dado un paso más en su carrera solista con el anuncio de su segundo álbum, Flux, que llegará a las plataformas el 15 de agosto de 2025. Este lanzamiento, que sigue a su aclamado debut en solitario The Love Invention (2023), promete ser una explosión de melodías pop irresistibles y una vulnerabilidad lírica sin precedentes, consolidando a Goldfrapp como una fuerza creativa independiente. El anuncio viene acompañado del lanzamiento del primer sencillo, Find Xanadu, un himno electropop que invita a los oyentes a embarcarse en una odisea cósmica hacia una utopía de ciencia ficción.

Flux será lanzado bajo el sello discográfico propio de Goldfrapp, A.G. Records, una decisión que refleja su deseo de controlar su obra artística. En palabras de la propia artista: “Si tienes la suerte de poder hacerlo, poseer tus propias copias master es una obviedad hoy en día. Ser una artista solista independiente tiene sus desafíos, pero me sienta muy bien y le ha dado a mí y a las personas con las que trabajo una sensación de empoderamiento para este álbum”. Esta libertad creativa se percibe en Find Xanadu, una pista co-producida por Goldfrapp junto al compositor sueco Stefan Storm (Sound of Arrows) y el productor Richard X, conocida figura en la escena pop británica. Según un comunicado de prensa, el sencillo es un “himno electropop brillante” que captura la esencia de un viaje hacia un paraíso futurista.

El álbum, descrito como un retorno a las melodías pop más contundentes desde el icónico Supernature (2005) de Goldfrapp, también explorará un lado más íntimo y vulnerable en su composición. Flux constará de 10 pistas, y su portada, revelada en redes sociales, ha generado gran expectación entre los fans. Este lanzamiento llega tras un 2024 lleno de éxitos para Goldfrapp, que incluyó una gira por el Reino Unido con entradas agotadas y actuaciones memorables en festivales como Mighty Hoopla, Glastonbury, Primavera Sound y Somerset House Summer Series. Además, la artista se unirá como invitada especial a la esperada gira por recintos de Scissor Sisters en 2025, lo que augura un año vibrante para su carrera.

El impacto de Flux ya se siente en la comunidad musical. Publicaciones como NME han destacado la euforia de Find Xanadu, mientras que The Line of Best Fit subraya el empoderamiento que Goldfrapp ha encontrado como artista independiente. En redes sociales, fans y medios han compartido su entusiasmo, con comentarios que elogian la frescura y el glamour synth-pop del nuevo material. Para quienes deseen asegurar su copia, Flux ya está disponible en reserva a través de la página oficial de A.G. Records.

Con Flux, Alison Goldfrapp no solo reafirma su lugar como una de las figuras más innovadoras del pop electrónico, sino que también demuestra que su evolución artística está lejos de detenerse. Este álbum promete ser un hito en su trayectoria, combinando la nostalgia de sus raíces con una visión audazmente contemporánea. Los fans ya cuentan los días para sumergirse en esta nueva galaxia sonora.

Alison Goldfrapp: de Goldfrapp a estrella solista

Alison Goldfrapp es una de las figuras más influyentes del pop electrónico, con una carrera que abarca más de tres décadas y un legado que combina innovación sonora con una estética visual deslumbrante. Nacida en Enfield, Londres, en 1966, Goldfrapp comenzó su viaje musical en la escena de los 90, colaborando con artistas como Orbital, Tricky y Dreadzone. En 1999, formó el dúo Goldfrapp junto al compositor Will Gregory, un proyecto que redefinió el electropop con su mezcla de glamour, experimentación y géneros como trip-hop, synthpop y folktronica.

El dúo lanzó siete álbumes, desde el etéreo Felt Mountain (2000) hasta el hipnótico Silver Eye (2017). Su tercer álbum, Supernature (2005), fue un éxito global, vendiendo más de un millón de copias gracias a sencillos como Ooh La La y Ride a White Horse. La habilidad de Goldfrapp y Gregory para cruzar géneros, desde el glam-dance de Supernature hasta la electrónica rústica de Seventh Tree (2008), les valió el reconocimiento como pioneros del género. Tras una pausa en 2017, Alison Goldfrapp decidió explorar su camino en solitario, motivada por una necesidad de reinventarse.

En 2021, su colaboración con Röyksopp en los temas Impossible y This Time, This Place del álbum Profound Mysteries marcó el inicio de su transición hacia el trabajo solista. En 2023, lanzó The Love Invention, su debut en solitario, un álbum que fue aclamado por su energía eufórica y su enfoque contemporáneo al dance-pop. Canciones como So Hard So Hot y In Electric Blue mostraron a Goldfrapp como una “sacerdotisa de la pista de baile”, según OUTinPerth. El álbum, seguido por el proyecto de remezclas The Love Reinvention, consolidó su estatus como una estrella pop en ascenso por derecho propio.

A lo largo de su carrera, Goldfrapp ha sido elogiada por su voz seductora, su presencia escénica y su fascinación por las distopías de ciencia ficción, temas que impregnan tanto su música como sus impactantes visuales, creados en colaboración con directores como Mat Maitland. Con Flux en el horizonte, Alison Goldfrapp continúa empujando los límites del pop, demostrando que su creatividad no conoce fronteras.

