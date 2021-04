“Alive and Dying”, nueva versión con orquesta del tema “Waving, Smiling” de Angel Olsen

Para el 7 de mayo, bajo el sello Jagjaguwar, Angel Olsen estrenará el boxset Songs Of The Lark And Other Far Memories, que contendrá los álbumes All Mirrors, Whole New Mess y Far Memory -disco de remixes, covers y reversiones-, además de un libro de 40 páginas, que incluye fotografías, letras de canciones escritas a mano y borradores originales de canciones.

El sencillo fue grabado con una orquesta de 11 músicos dirigidos por Jherek Bischoff, sobre el que Olsen comentó en un comunicado de prensa: “Esta canción trata sobre el cierre de capítulos y aprender a dejar ir las cosas que no puedo entender. Es muy yo, siempre me hundiré en el amor, y el sufrimiento definitivamente puede venir con eso. Cuando escucho esta versión, las cuerdas realmente llevan la canción a su necesario punto de ebullición agridulce”, afirma.

El video en blanco y negro tiene algunos fragmentos de fotografías y tomas de la grabación de la canción.