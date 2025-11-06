“All aboard”: Kings of Leon anuncian nuevo EP en redes

Este viernes 7 de noviembre, Kings Of Leon vuelven a la carga con EP#2, un lanzamiento breve pero cargado de energía que incluye cuatro nuevos temas: All The Little Sheep, To Space, Pit To The Rind y The Wolf. El anuncio llegó vía Instagram, donde la banda compartió la portada del EP y un adelanto sonoro con un riff potente y la frase “All aboard”, cantada por Caleb Followill, que parece invitar a los fans a embarcarse en un nuevo viaje musical.

Este nuevo material llega apenas un año después de Can We Please Have Fun, su noveno álbum de estudio, que marcó un intento por recuperar la espontaneidad y el desenfado de sus primeros trabajos. Aunque recibió críticas mixtas —como la reseña de NME, que lo calificó como “prometedor pero sorprendentemente contenido”—, el disco dejó claro que la banda sigue buscando nuevas formas de conectar con su público. En agosto, también sorprendieron con el single We’re Onto Something, en colaboración con Zach Bryan, consolidando una etapa de exploración sonora que los ha mantenido activos pese a los contratiempos: una fractura en el pie de Caleb obligó a cancelar su gira europea, aunque regresaron a los escenarios en julio.

Con EP#2, Kings Of Leon parecen decididos a mantener el impulso creativo. Las publicaciones recientes en redes sociales los muestran en el estudio, trabajando en nueva música con frases como “Thrills to chase, bills to pay, mouths to feed”, que reflejan tanto el compromiso como la cotidianidad que alimenta su proceso artístico. Si algo queda claro, es que los de Nashville no han perdido el apetito por seguir evolucionando.

De garajes sureños a estadios internacionales: la travesía de Kings Of Leon

Formados en 1999 en Nashville, Tennessee, Kings Of Leon surgieron como una banda familiar compuesta por los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill, junto a su primo Matthew Followill. Su debut discográfico llegó en 2003 con Youth & Young Manhood, un álbum que mezclaba garage rock con influencias sureñas y que les ganó atención en Reino Unido antes que en su país natal. Con Aha Shake Heartbreak (2004) y Because of the Times (2007), consolidaron un sonido más pulido y emocional, pero fue Only by the Night (2008) el que los catapultó al estrellato global gracias a himnos como Sex on Fire y Use Somebody, ambos ganadores de premios Grammy.

Desde entonces, su discografía ha sido una montaña rusa de estilos y recepción crítica. Come Around Sundown (2010) y Mechanical Bull (2013) mantuvieron el interés comercial, mientras que Walls (2016) mostró una faceta más introspectiva. Tras un parón prolongado, regresaron en 2021 con When You See Yourself, un disco más atmosférico que dividió opiniones. En 2024, Can We Please Have Fun intentó recuperar la frescura de sus primeros años, con resultados mixtos pero una clara intención de reconectar con sus raíces. A lo largo de más de dos décadas, Kings Of Leon han demostrado una capacidad notable para reinventarse sin perder su esencia, navegando entre la crudeza del rock sureño y la sofisticación del pop alternativo.

