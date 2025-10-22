Almeida regaña a Rosalía tras convertir Callao en un caos improvisado para anunciar «Lux»

La noche del lunes 20 de octubre, Rosalía volvió a demostrar que lo suyo no son los lanzamientos convencionales. En una jugada que mezcló performance urbana, marketing viral y caos logístico, la artista catalana apareció por sorpresa en la plaza de Callao de Madrid para presentar su cuarto álbum de estudio, Lux, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. El anuncio, que comenzó como un directo en TikTok, terminó con una multitud de personas agolpadas en la Gran Vía, accesos al metro cerrados, desvíos de tráfico y antidisturbios desplegados.

El acto no contaba con autorización oficial, lo que ha llevado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, a acusar a la cantante de “poner en peligro la integridad física de las personas”. Aunque el Ayuntamiento ha confirmado que no se solicitó permiso, también ha señalado que no se trató de una infracción grave, ya que no hubo escenario ni problemas de ruido. La artista, que llegó en coche y tuvo que abandonarlo en plena calle para correr entre la multitud, se refugió en el hotel Vincci Capitol tras una breve aparición que dejó a muchos fans con más preguntas que respuestas.

Mientras tanto, en Times Square, los neones ya habían revelado el título del disco antes de tiempo, lo que provocó una reacción espontánea de Rosalía en redes: “Estoy flipando… ¡Se han adelantado en Nueva York!”. El despliegue global confirma que Lux no es solo un álbum, sino una declaración de intenciones: la artista más internacional de España está lista para su siguiente capítulo.

De Los Ángeles a Lux: el viaje sin frenos de Rosalía

Rosalía Vila Tobella, nacida en San Esteban de Sasroviras en 1993, comenzó su carrera con Los Ángeles (2017), un álbum de flamenco oscuro producido junto a Raül Refree que ya mostraba su inclinación por lo conceptual. Pero fue con El mal querer (2018) que su nombre se volvió global: inspirado en la novela medieval Flamenca, el disco mezcló flamenco, trap y electrónica, y le valió dos Latin Grammy por Malamente. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico. En 2020 colaboró con Travis Scott en TKN, y en 2022 lanzó Motomami, su álbum más experimental y personal, donde fusionó reguetón, bachata, bolero y avant-pop con referencias a Frank Ocean, Fania Records y Plan B.

Motomami fue aclamado por medios como Pitchfork, que lo calificó como “una obra de arte radicalmente libre”, y por Rolling Stone, que lo incluyó entre los mejores discos del año. La gira mundial que siguió consolidó su estatus como artista de directo, con una puesta en escena minimalista pero cargada de energía. Ahora, con Lux, Rosalía promete una nueva estética “celestial”, según adelantó en redes, y una narrativa que podría marcar un giro espiritual o introspectivo. Aunque aún no se ha revelado el tracklist completo, la expectación es máxima. Si algo ha demostrado esta artista es que cada disco es una reinvención, y cada lanzamiento, un acontecimiento.

