«Almost Like You Could», el álbum que define a Scrounge

El dúo londinense Scrounge, compuesto por la cantante y guitarrista Lucy Alexander y el baterista Luke Cartledge, ha anunciado el lanzamiento de su esperado álbum debut Almost Like You Could. El disco, que verá la luz el 18 de abril de 2025, incluye el nuevo sencillo Higher y promete ser una poderosa declaración de principios y creencias.

Scrounge ha colocado la justicia social en el núcleo de su primer álbum de larga duración, abordando temas como la desigualdad económica, la corrupción política y la destrucción ambiental. «Vivir como parte de la comunidad queer, y ser queer yo misma, me lleva a apoyar la verdad de cada persona», afirma Alexander. La banda se inspira en su entorno y escribe sobre lo que les importa, utilizando la música como un medio de catarsis y expresión.

El álbum Almost Like You Could es el resultado de 18 meses de trabajo, durante los cuales Scrounge ha compaginado la enseñanza, las giras, la graduación y una boda. La conexión entre Alexander y Cartledge se forjó gracias a su amor mutuo por SOPHIE, una artista que radicalizó la estructura del sonido y se reveló a través de él. «Eso fue una gran inspiración cuando comenzamos a tocar juntos, despojando todo para abrir nuevas posibilidades como artistas y como personas», explica Cartledge.

Scrounge comenzó su andadura musical con el lanzamiento de su mini-álbum debut Sugar, Daddy en 2022, que rápidamente captó la atención de la crítica y del público. La banda se caracteriza por su enfoque experimental y su capacidad para fusionar diversos géneros musicales, creando un sonido único y distintivo.

El nuevo álbum, Almost Like You Could, es una continuación de la exploración musical de Scrounge, esta vez con un enfoque más profundo en la justicia social y la expresión personal. La colaboración entre Alexander y Cartledge ha evolucionado a lo largo de los años, y su música refleja su compromiso con la autenticidad y la verdad.

