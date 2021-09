Alt-J presentan sencillo para su nuevo disco, “The Dream”

Tres años después de ese Reduxer (2018) que fue un compendio de remezclas de Relaxer (2017), alt-J vuelven a la escena con su nuevo trabajo de estudio, The Dream. Este disco, su quinto de estudio, saldrá el 11 de febrero de 2022 y, según cuentan desde la banda va a ser “un maldito discazo”.

Como adelanto del álbum los británicos han publicado su primer sencillo, U&ME. “Fue el primer corte en el que trabajamos y que grabamos para The Dream“, apuntan alt-J en un comunicado. La canción trata sobre “los buenos ratos pasados al sol veraniego; demasiado buenos quizás”.

El sencillo viene acompañado de su vídeo oficial, en el que los diferentes miembros de la banda aparecen en un skate park demostrando sus dotes patinando. “Prosper [director del vídeo] documentó el día en el que vendimos nuestras almas para alcanzar nuevos y terroríficos niveles de habilidad en las rampas y boles”, comentan en clave de humor.

A su vez, alt-J han hecho un anuncio del tour de presentación de The Dream en Norteamérica. La gira les llevará por los principales enclaves de la región durante febrero, marzo y abril de 2022. Portugal. The Man acompañará a la banda en los conciertos.

Sobre Alt-j

"Matilda" y "Fitzpleasure" convirtieron a alt-J en una de las grandes revelaciones del rock británico de 2012. Su propuesta, un cruce entre guitarras rockeras, melodías pop y sensibilidad folk, no tardó en calar hondo entre los aficionados al indie rock con buena proyección comercial. Y discos como An Awesome Wave (2012) o Relaxer (2017) han confirmado que alt-J no es solo un grupo de sencillos redondos y efectivos, sino también una banda con un sonido pleno, rotundo y muy consistente. ¿A qué esperas para conocerlo?

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos