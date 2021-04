Aluna, DJ Michael Brun y Alicai Harley unen fuerzas en el sencillo exclusivo para Spotify “Trouble”

El electropop de Aluna se une con la haitiana DJ Michael Brun y la jamaicana-británica Alicai Harley, para entregarnos una canción bailable y pegajosa, que se nota será protagonista en el verano.

Acerca de Trouble, Aluna comenta: “Lo que más me gusta de las colaboraciones es que el factor sorpresa es como en Navidad. La canción trata de cuando tienes una conexión con alguien en la pista de baile, incluso si no en ese momento no os habláis por alguna estúpida discusión tonta, termináis de nuevo juntos por la simple razón de que vuestros cuerpos simplemente saben cómo vivir juntos”. Además, afirmó que “lloré cuando escuché la canción final, lágrimas de músico, las mismas que salen en las bodas”.

Si quieres que la temperatura aumente en alguna reunión -con todas las medidas sanitarias necesarias, claro está- no dudes en poner este tema, y tal vez sería buena idea repetirlo cuando quieras bailar con la persona que te gusta.